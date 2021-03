Alan Turing knekte Enigma-koden – nå hylles han med «tidenes vanskeligste gåte»

Den britiske etterretningsorganisasjonen GCHQ har publisert «tidenes vanskeligste gåte», et sett med 12 oppgaver knyttet til den nye 50-pundseddelen som prydes av matematikeren og kodeknekkeren Alan Turing.

Det første gåten ligner på et kryssord, der man må kunne svare på hvor GCHQs forløper, der Turing jobbet, holdt til under andre verdenskrig, skriver The Guardian.

En GCHQ-ansatt ved navn Colin forteller at man laget gåtene for å hedre Turing, som har inspirert mange til å begynne i nettopp GCHQ.

Triumf og tragedie

Livet til Alan Turing var fylt med triumfer og tragedier. Han ble for alvor kjent for et bredere publikum i 2014, da filmen «The Imitation Game» – regissert av norske Morten Tyldum – kom på kinoer verden over. Filmen, med Benedict Cumberbatch i rollen som Turing, fikk terningkast 5 av Dagsavisens anmelder. Den forteller historien om da Turing knekte Enigma-koden, som var et stort bidrag til de allierte seier, og som trolig forkortet krigen med flere år.

Scenebilde fra filmen «The Imitation Game». Fra venstre: Keira Knightley, Matthew Beard, Matthew Goode, Benedict Cumberbatch (som Alan Turing) og Allen Leech. (Jack English)

Turings rolle ble holdt hemmelig til utpå 1970-tallet, lenge etter Turings død. Hele historien ble ikke kjent før på 1990-tallet. I 1952 ble Turing straffeforfulgt fordi han hadde et forhold til en annen mann i Manchester. Han erklærte seg skyldig. Straffen var kjemisk kastrering. To år senere tok han sitt eget liv.

Jeremy Fleming, direktør i GCHQ, tar avstand fra måten Turing ble behandlet på etter krigen.

– Turing ble hyllet for sin briljans og forfulgt for å være homofil. Arven hans er en påminnelse om verdien av å omfavne alle aspekter av mangfold, men også av arbeidet vi fortsatt må gjøre for å bli virkelig inkluderende, sier Fleming.

Offentlig unnskyldning

Lesbiske og homofile ble nektet å jobbe i britiske etterretningsorganisasjoner fram til tidlig på 1990-tallet. Hvis man ble mistenkt for å være homofil, ble man kastet ut.

Richard Moore, sjef for etterretningstjenesten MI6, kom i forrige måned med en offentlig unnskyldning til MI6-ansatte som ble kastet ut av organisasjonen før 1991, og sa at behandlingen de fikk var «feil, urettferdig og diskriminerende», skriver The Guardian.

50-pund-seddelen kommer i omløp 23. juni, som er Turings fødselsdag, skriver BBC.