Denne saken ble først publisert i oktober 2020.

Bygge mur

– Jeg skal bygge en stor, stor mur ved grensen til Mexico, og jeg skal få Mexico til å betale for den muren, sa Donald Trump før valget i 2016. Det var et så sentralt løfte at det ble et taktfast slagord blant tilhengerne: «Build that wall!».

I stedet for å bygge en ny stor strekning med mur som Mexico betaler for, er det i stedet bygget forsterkninger i muren eller flere parallelle barrierer på strekninger der det allerede er murer som er bygget under tidligere presidenter. Om lag en tredel av grensen mellom USA og Mexico har barrierer, og lengden er i dag omtrent den samme som før Trump ble president, ifølge faktasjekkeren PolitiFact ved The Poynter Institute.

Demokratene i Representantenes hus nektet i 2018 å bli med på kravet om fem milliarder til finansiering av muren, og Trump har siden omdisponert andre midler til å bygge eller erstatte deler av muren. Innen desember skal om lag 700 kilometer med mur bygges, men kun seks av disse kilometerne er på strekninger der det ikke allerede er mur. Ingenting av dette betales av Mexico.

Konklusjon: Ikke oppfylt.

Muren mot Mexico er blitt forsterket, men ikke forlenget. Her i Arizona. (Randy Hoeft/AP)

Stanse immigranter

Trump lovet først å kaste ut alle papirløse immigranter, deretter å kaste ut dem som har kriminelle rulleblad. I 2019 var utkastelsene noe høyere enn året før, men lavere enn under Obama i 2012, melder BBC.

Trump har likevel gjort mange innstramminger på immigrasjon. Han har økt finansieringen til grensekontrollen, stengt døra for mange flyktninger og innført nye restriksjoner også på lovlig immigrasjon

Konklusjon: Delvis oppfylt

Sile ut muslimer

Før Trump ble president begynte han med å si at han ville forby alle muslimer å komme inn i USA, men endte opp med å love ekstremt strenge undersøkelser for muslimer som ville inn i landet. Han innførte et innreiseforbud for personer fra de overveiende muslimske landene Libya, Syria, Jemen, Somalia og Iran, i tillegg til Venezuela og Nord-Korea, med henvisning til landets sikkerhet. Høyesterett har siden slått fast at presidenten har lov til dette.

Konklusjon: Oppfylt

Avskaffe Obamacare

– Vi må oppheve og erstatte Obamacare. Må gjøre det. Må gjøre det. Må gjøre det, sa Trump.

Å oppheve helsereformen som ble vedtatt under president Barack Obama, den såkalte Obamacare, eller «Affordable Care Act», som den egentlig heter, var et hovedløfte fra Trump. Obamacare innebar at flere amerikanere skulle være dekket av helseforsikring. Trump har lovet å erstatte Obamacare med en bedre løsning.

Republikanerne har ikke klart å avskaffe eller reformere Obamacare, blant annet fordi et forslag til en erstatning ble nedstemt av tre republikanske senatorer i 2017. Men de har klart å gjøre enkelte endringer i den, blant annet å fjerne bot for personer som har råd til å kjøpe helseforsikring, men likevel velger ikke å gjøre det.

Nå havner hele Obamacare på bordet hos Høyesterett, som skal vurdere om deler av den, eller hele, er grunnlovsstridig. En beslutning er ikke ventet før juni 2021. Inntil videre er Obamacare gjeldende.

Konklusjon: Ikke oppfylt.

Obamacare er noe av det viktigste som står igjen etter Obama. Trump vil avskaffe den, men har ikke klart det ennå. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Senke skattene

Å senke skattene var et av de viktigste løftene fra Trump; både selskapsskatt og skatter for vanlige arbeidstakere. Trump trakk særlig fram middelklassen.

I 2017 fikk Republikanerne gjennom sin tiårige skatteplan, som innebar skattekutt for mange amerikanere, om ikke alle. Det var en av de største skattekuttpakkene på lang tid i USA, og gagnet middelklassen, men også ikke minst de rikeste. På selskapsskatten er det blitt et kompromiss om å senke den fra 35 prosent til 21 prosent, i stedet for til 15 prosent, som Trump ønsket.

I henhold til den nye skatteloven, som er nær ved å gi skattelette til alle inntektsgrupper nå, vil imidlertid de fleste skattebetalere, inkludert dem som er i «middelklassen», fra 2027 betale mer i skatter enn de gjorde under den forrige skatteloven, ifølge Politifact.

Konklusjon: Oppfylt

Fjerne reguleringer

Trump ville fjerne en rekke reguleringer og avgifter. Det har han gjort, og det inkluderer blant annet flere miljøavgifter som ble innført under Obama som ledd i kampen mot klimaendringer.

Konklusjon: Oppfylt

Bruke mer penger på militæret

Trump ville bruke mer penger på militært utstyr og økning i lønningene i militæret. Det har han gjort. USA brukte i 2019 mer penger på militæret enn den årlige summen under Obamas tre siste år som president, men mindre enn under Obamas fire første år, viser en oversikt.

Konklusjon: Oppfylt

Trekke seg fra Paris-avtalen

Trump lovet å trekke USA ut av Paris-avtalen om klima. Det har han holdt, han varslet det allerede i juni 2017, og USA vil formelt tre ut av avtalen senere i år, nærmere bestemt 4. november, dagen etter presidentvalget.

Konklusjon: Oppfylt

Få vekst i økonomien

Trump lovet å sørge for en økonomisk vekst på gjennomsnittlig 3.5 prosent per år, men har ikke oppnådd høyere enn tre prosent vekst i noe år. Løftet om å senke arbeidsledigheten er blitt hindret av koronapandemien det siste året.

Konklusjon: Ikke oppfylt

Fjerne USAs gjeld

I 2016 lovte Trump å eliminere all gjeld USA hadde, 19 billioner dollar, som var samlet opp over mange tiår. Dette skulle skje i løpet av åtte år. Etter fire år er gjelden tvert imot økt med en tredel, til 27 billioner i oktober 2020, ifølge BBC. Årsaken er blant annet skattekutt og økte militærinvesteringer, og det er ventet å øke enda mer på grunn av den økonomiske krisen som følge av koronapandemien.

Konklusjon: Ikke oppfylt

Gjenreise industrien

Å gjenreise den amerikanske industrien til fordums storhet var et av løftene. Særlig stålindustrien skulle gjenreises, og tusenvis av arbeidsplasser skaffes. Dette var et løfte som trolig ga ham seieren i mange vippestater i «rustbeltet». Han har fulgt opp med tiltak, USA la blant annet en tilleggstoll på visse importerte stål- og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent for å beskytte egen industri. Men Trump har overdrevet hvor ille det var før hans tid og hvor bra det er blitt etterpå, ifølge Factcheck.org. Industrien har ikke hatt den store «comebacken» Trump lovet.

Konklusjon: Ikke oppfylt

Hevde seg overfor Kina

Å gjenreise USAs posisjon overfor Kina har vært en rød tråd hos Trump fra første stund, og han lovet å redusere USAs handelsunderskudd overfor Kina. Det har ikke skjedd. I januar 2017, da Trump ble president, var handelsunderskuddet overfor Kina 31 milliarder dollar. I juli 2020 var tallet nøyaktig det samme, påpeker The New York Times.

Konklusjon: Ikke oppfylt

USAs handelsunderskudd overfor Kina er fortsatt like stort. Her er Trump med Kinas president Xi Jinping. (NICOLAS ASFOURI/AFP)

Bringe styrkene hjem

Å hente hjem amerikanske soldater og ikke delta i kriger i utlandet var et løfte fra Trump. Han ville trekke USA ut av den sentrale rollen landet har hatt i land som Afghanistan og Irak. Trump varslet i 2018 at han ville trekke ut alle amerikanske styrker fra Syria. Om lag halvparten er der fortsatt. I Afghanistan og Irak er styrkene redusert, men fortsatt til stede. Trump er for øvrig den første presidenten på mange år som ikke har startet noen nye kriger i utlandet.

Konklusjon: Delvis oppfylt

Amerika først

Trump snakker mye om «Amerika først». Det har blant annet innebåret å trekke USA ned fra den globale scenen. Tidlig i hans presidentskap trakk han USA ut av TPP, en handelsallianse med land rundt Stillehavet. Han trakk også USA ut av Nafta, en frihandelsavtale med Mexico og Canada, slik han hadde lovet. I år signerte landene en ny avtale som erstatter Nafta. Han har vurdert å trekke USA ut av Nato, men har ikke gjort det.

Midt i koronapandemien i år trakk han USAs støtte til WHO. Han trakk USA fra Iran-avtalen, og Paris-avtalen på klima.

Konklusjon: Delvis oppfylt

Omforme rettssystemet

Donald Trump har ikke lagt skjul på at han ønsker å innsette mer konservative dommere i rettssystemet. Han har allerede utpekt to dommere i Høyesterett, begge konservative; Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh. Nå har han nominert sin tredje dommer, Amy Coney Barrett, en nominasjon som behandles i Senatet nå. Trump har også utpekt om lag 200 konservative dommere til lavere føderale domstoler. Mange mener innsettelsene av disse nye konservative dommerne er noe av det som vil sitte lengst igjen etter Trumps presidentskap.

Konklusjon: Oppfylt

Trumps utnevnelse av konservative dommere, inkludert til Høyesterett, anses som svært betydningsfullt. Her Amy Coney Barrett, som ventes å bli godkjent som ny høyesterettsdommer. (POOL/Reuters)

«Drenere sumpen»

«Drain the swamp», drenere sumpen, ble et annet taktfast slagord blant Trump-tilhengerne før valget. Innholdet var uklart, men ble oppfattet som blant annet å fjerne ukultur og selvberikelse blant toppolitikere i Washington D.C, og angripe maktstrukturen og lobbyister i hovedstaden.

Trump har sagt opp personer som skulle granske korrupsjonen. Han har ikke minst fortsatt å tjene på sine forretninger etter at han ble president. I stedet for å skille forretninger og presidentskapet, slik han lovet, har han tvert imot brukt stillingen til å fremme og tjene penger på sine forretninger, mener organisasjonen Citizens for Ethics.

Konklusjon: Ikke oppfylt.

