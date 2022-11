AUF-lederen drukner i netthets etter Giske-oppgjør

Under Debatten på NRK torsdag i forrige uke tok AUF-leder Astrid Hoem det som av mange er blitt kalt et oppgjør med tidligere nestleder Trond Giske.

– Jeg synes ikke det er Trond Giske som leverer fremtidens løsninger for Arbeiderpartiet. Jeg er ikke uenig i noe av det Trond sier. Men jeg mener Trond må erkjenne at han er en del av problemet med at mange synes det er vanskelig å snakke om politikk, sa Hoem.

Bakgrunnen er at Giske i 2018 trakk seg som nestleder etter flere metoo-saker som involverte Giske og unge kvinner i partiet. Siden i fjor har han vært leder av lokallaget Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim, som har vokst seg fra å være et bittelite lokallag til å bli Norges største Ap-lag.

I etterkant av Debatten har det vært et svært hardt ordskifte i sosiale medier, der særlig AUF-lederen får gjennomgå. Både på Hoems egne Facebookside, på AUFs side, på ulike støttesider for Giske og i andre fora har det rent inn grove påstander og karakterestikker om AUF-lederen.

– Tøffere tone

Hetsen kommer både fra helt åpenbart falske og anonyme kontoer, men også fra ekte mennesker. Dagsavisen har valgt å anonymisere hetserne.

En del av hetsen stammer fra facebookgruppa «Giske-supportere og sosialdemokrater». Gruppa har ingen direkte tilknytning til Trond Giske og Nidaros Sosialdemokratiske Forum, men har blitt den største heia-siden for Trond Giske på Facebook. Hvem som står bak siden er skjult, og gruppa har blokkert muligheten for å sende meldinger direkte til administratorene på Facebook.

I etterkant av debatten gikk de anonyme administratorene på sida ut og sa at de ikke ville opptre som moralske voktere i kommentarfeltet når det gjelder hets av Hoem og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Når noen legger opp til det selv, må de også regne med en atskillig tøffere tone, skriver administratorene.

Giske tar avstand

Dette er langt fra første gangen noen fra AUF blir utsatt for hets eller trusler. I fjor dokumenterte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress hvordan hver tredje Utøya-overlevende har fått hatmeldinger eller trusler.

– Jeg har mottatt meldinger om alt fra at det er nok om 22. juli og Utøya i mediene – til folk i kommentarfeltet som sier at man burde ha blitt drept på Utøya eller at Breivik ikke gjorde en god nok jobb, sa AUF-leder Astrid Hoem til VG da.

Trond Giske skriver i en SMS til Dagsavisen at personangrep og hets er en av de største truslene mot demokratiet.

– Hets og personangrep gjør at mange kvier seg for å delta. Det rammer både politikerne og familiene våre, det har jeg selv erfart, skriver Giske, og legger til:

– I helga skrev jeg på min Facebook-side: Ikke besvar personangrep med personangrep. Husk Nidaros` motto: Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Den politiske debatten skal handle om folks liv og om sak, ikke om politikere. Den skal handle om håp, ikke hat, om fremtid, ikke fortid. Personangrep og hets er en av de største truslene mot demokrati og deltakelse.

Dagsavisen har vært i kontakt med AUF. De kjenner til med at hetsen publiseres, men ønsker ikke å kommentere saken.

