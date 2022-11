Giske: Vil ikke bruke tiden på «intern personstrid» i Ap

Var det rett eller galt av AUF-leder Astrid Hoem å ta et oppgjør med Trond Giske under torsdagens Debatten på NRK, da hun beskyldte ham for å skade partiet? Debatten går høyt om Debatten blant Ap-folk på nettet, særlig på den offentlige Facebook-siden Sosialdemokrater. NRK-programmet tok utgangspunkt i den såkalte «skrekkmålingen» på 16,9 prosent, som Opinion utførte for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse.

– Dette er altfor dårlig. Jeg tar det personlig. Vi må gå i oss selv. Vi jobber med det i partiledelse og stortingsgruppe og inn mot fylkespartiene, vi skal ta en ordentlig samling, og gå gjennom hvordan vi jobber, kommenterte partileder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

I debatten på NRK sa AUF-leder Astrid Hoem at Trond Giske bidrar til å skade partiet, blant annet ved å «hakke på ledelsen. Hun sa også:

– Jeg mener han må erkjenne at han er en del av problemet med at mange har syntes at det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet.

Fikk støtte

AUF-lederen fikk støtte fra partileder Jonas Gahr Støre på Politisk kvarter fredag morgen:

– Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre i Arbeiderpartiet. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den. Giske gikk av som nestleder, og han stilte ikke opp som leder i Trøndelag på grunn av saker som handler om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet, sa han i NRKs Politisk kvarter.

– En virkelig leder

Ap-folk Dagsavisen har vært i kontakt vegrer seg for å si noe offentlig om debatten om Debatten, og om skrekkmålingen på 16, 9. Men blant sosialdemokrater på nettet var det svært delte meninger om både AUF-lederens konfrontasjon med Giske, partilederens støtte og Giskes virksomhet som leder av det stadig voksende partilaget Nidaros i Trondheim.

«Astrid Hoem våget å kalle en spade en spade og talte Trond Giske midt imot. Hans stadige aktiviteter og utsagn skader Arbeiderpartiet mer enn de gagner. I henne har vi en virkelig leder!» skriver en. «Synes det er rart at indre stridigheter diskuteres i et slikt åpent forum som Debatten. Dette burde AUF-lederen og Giske ha tatt på kammerset», skriver en annen.

«Hoem drev med rein selvskading på debatten, Giske parerte henne elegant og pent», heter det også. AUF-leder Astrid Hoem selv ønsker ikke å kommentere denne debatten om Debatten, svare på om angrepet på Giske var planlagt eller spontant, eller hva hun tror utspillet hennes vil bety for den videre debatten i partiet.

– Astrid har ingen ytterligere kommentarer til saken enn det som ble sagt under gårsdagens debatt, skriver AUFs pressekontakt i en tekstmelding.

– Politikk skal handle om folk

Heller ikke Trond Giske vil si noe mer om Debatten, eller debatten om Debatten.

– Jeg kommer ikke til å gå inn i en slik debatt, skriver han i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Politikk skal handle om folk, om å gjøre deres hverdag bedre, ikke om politikerne. Aps vei til ny tillit er å være nær folk, og vise at vi slåss for deres trygghet, for at de skal klare å betale regninger, ha en trygg jobb og en pensjon som ikke spises opp av prisstigning. Og så må vi ta folks meninger på alvor, slik vi gjør det i Nidaros sosialdemokratiske forum, sier Giske.

– Jeg kommer til å kjempe for å løfte de sosialdemokratiske verdiene for fremtiden, og ikke bruke tiden på intern personstrid.

