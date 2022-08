ARENDAL (Dagsavisen): Samtidig som Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir stadig mer upopulære på meningsmålingene, fyker Høyre opp til 30 prosent på Norstats ferske augustmåling for Aftenposten og NRK.

Tidligere Arbeiderparti statsminister Gro Harlem Brundtland besøkte Arendalsuka, og fylte hovedscenen for å snakke om sin tid som statsminister og det politiske verdensbildet i dag. Under samtalen som ble ledet av Anne Grosvold sa hun det var svært vanskelige tider økonomisk, og at hun ikke ønsket å bytte plass med statsminister Jonas Gahr Støre.

Kritikk av Høyre

– Du har snakket om at det er krevende tider nå som gjør at det er vanskelig å være statsminister Jonas Gahr Støre og regjering nå, men er det ene og alene grunnen til at det går dårlig nå?

– Jeg har vanskelig for å forstå hva det er for noe fantastiske ting Høyre og Erna Solberg har gjort i dette siste halvåret-året som gjør at de skal stige på meningsmålinger. Det kan ikke jeg se tegene til, sier Harlem Brundtland, og legger til:

– Jeg tror det bare går ut på at når man ikke sitter med ansvaret, og er stille i båten, så er det lett å kritisere de som har makta. Det er veldig vanskelig å skjønne hvilke fantastiske utspill som har kommet derfra som skulle gjøre at landet skulle vært bedre styrt, sier hun med sikte på Høyre og partiets leder Erna Solberg.

[ Bunnsolid borgerlig flertall på ny måling ]

– Jeg har hatt dårlige valg

Solberg uttale til Aftenposten tidligere i dag at hun er ydmyk på at hun må slåss for velgerne hver eneste dag.

– Akkurat nå ser de ut til å mene at vi har bedre politiske svar enn Ap, sier Solberg til avisen.

For en under en uke siden møtte regjeringen på like nedslående tall i høstens første partibarometer fra Opinion på oppdrag fra Dagsavisen, FriFagbevegelse og ANB. Der faller Senterpartiet 3,3 prosentpoeng siden juni, og er nå nede på 6 prosents oppslutning. Også Arbeiderpartiet faller med 0,4 poeng ned til 19,3 prosent. Samtidig vokser Høyre med 1,1 prosentpoeng til 29,1 og er med det større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen.

– Det er kritikk mot de som styrer, og sånn er det ofte. Sånn var det i min tid og. Jeg hadde jo dårlige meningsmålinger i mange år, og flere dårlige valg og, før vi vant i 93 og fikk 36,9 prosent av stemmene. Da hadde vi lyktes og tingene hadde gått bra etter at vi hadde slitt i årevis, så det hender at det snur seg, sier Gro Harlem Brundtland.

Kraftkrise

Nylig gikk tidligere nestleder og Ap-topp Trond Giske ut i avisen Klassekampen og kritiserte regjeringens kraftpolitikk. Giske er nå leder av av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim. Han mener det har vært en stor tabbe å koble Norge til det europeiske kraftmarkedet med ytterligere to overføringskabler. Han er også kritisk til regjeringens planer om å bygge ut ny fornybar kraft i Norge før forholdet til utenlandseksporten er regulert.

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein stilte Harlem Brundtland spørsmål om hva hun synes om Trond Giskes «operasjoner» i Nidaros Arbeiderparti.

– Jeg vet ikke riktig jeg, du. Jeg har ikke full oversikt, men jeg har sett at han nå har engasjert seg nå i dette med energi, og det ikke så rart for det gjør vel partifeller rundt omkring i landet og, sier Gro Harlem Brundtland.

– Jeg vil tro det er mange som engasjerer seg i å finne gode løsninger i en krise. Jonas har også sagt at hvert land må ha ansvar for sitt nasjonale energisystem, og det er riktig. Men det er nettopp fordi dette er en ny erfaring nå med så kraftig tørke og krig i Europa, og Putin som stenger av gasskranene - da er det klart at man må begynne å gjøre ting som man ikke gjorde for fem år siden. Så, det kommer nok! sier hun.

