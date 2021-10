Har protestert mot olje hver dag i Hurdal: – Regjeringen har valgt en skummel vei

Hurdal (Dagsavisen): Bak pressekorpset står de stuet sammen av politiet. De er bedt om å holde munn så lenge pressekonferansen ved Hurdalsjøen pågår. Men sekundet etter at Jonas Gahr Støre har sagt sitt og det åpnes for spørsmål fra pressen, starter aktivistene fra Greenpeace å rope:

– Nei til ny olje!

– La olja ligge!

Det har de ropt hver eneste dag siden de første sonderingssamtalene startet i Hurdal 23. september og til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la fram den felles Hurdalsplattformen onsdag denne uka. Men til liten nytte.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil fortsette oljeletingen, skriver partiene i den nye regjeringsplattformen. De vil utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren, eller oljenæringen.

Det synes ikke Tale Hammerøe Ellingsvåg i Greenpeace noe om.

– Denne plattformen viser at denne regjeringen ikke er noe grønnere enn den forrige. Det er skremmende i 2021. Det er direkte konkurranse mellom grønn omstilling og videreutvikling av gass- og olje. Her har regjeringen valgt en skummel vei, sier Ellingsvåg.

Fortsetter oljeleting i nye områder

Støre-regjeringen sier i Hurdalsplattformen at den vil fortsette å dele ut lisenser til leting av olje og gass på norsk sokkel, men med noen hensyn. Klima og miljø skal blant annet vurderes mer helhetlig i allerede forhåndsdefinerte områder, såkalte TFO-runder. Det holder ikke, mener aktivist Halvard Raavand.

– Om vi skal nå 1,5 grader målet, så må vi må stanse oljeletingen nå. Det har jo også FNs klimapanel vært klare på, det er nå eller aldri, sier han.

En letestans i dag vil ikke påvirke norsk oljeproduksjon før om 10–15 år, påpeker Raavand.

En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at det først vil være fra om lag 2030 at en slik politikk vil få nevneverdig betydning for investeringer og utvinning på norsk sokkel. Norge har altså mer enn nok tid til å endre kurs, mener Raavand.

– Det handler om den grønne omstillingen. Om vi ikke gjør noe med oljepolitikken, så vil vi heller ikke komme i gang med denne omstillingen som kan gi trygge arbeidsplasser til mange av de dyktige folka som jobber i oljenæringen, sier han.

Ikke nok å kutte 50 prosent

Støre-regjeringen planlegger derimot å sørge for, i samarbeid med næringen, at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050. Dette holder ikke mål, mener aktivistene.

– Produksjonsutslipp fra oljesokkelen er en bitte liten del av utslippene, de store utslippene kommer når man forbrenner denne oljen utenlands, sier Raavand.

Bønn til SV

Selv om aktivistene ikke synes kampen for klimaet har gått helt som planlagt, gir de seg ikke av den grunn.

– Vi har jobbet lenge mot oljen, så lenge Greenpeace har vært i Norge, siden 1988. Det er et arbeid som har blitt intensivert, uten så mye suksess foreløpig da, sier Raavand.

Tre uker ute i bitende høstvær er over. Helt til slutt har aktivistene en klar oppfordring å komme med:

– Nå håper vi virkelig SV tar på seg boksehanskene, for å kjempe imot nye olje- og gasslisenser.

