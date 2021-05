Fremskrittspartiets Bård Hoksrud freder taxireformen

– Vi har stått midt i en pandemi hvor det meste av kollektivtrafikken har slitt, enten det er tog, buss eller taxi. Så det å skylde problemene på at man har endra regelverket, mener jeg er litt håpløst, sier Bård Hoksrud, transportpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet.

Som Dagsavisen nylig skrev, melder flere taxisjåfører i Oslo om en tøff hverdag. Byen flommer over av taxier og prisene dumpes. Koronapandemien har gjort sitt for å minimere antall kunder, men flere av sjåførene peker også på regjeringens drosjereform fra i fjor høst.

Med reformen er det ikke lenger noen begrensning på antall taxier i byene, og taxiene må heller ikke knytte seg til en sentral. Det har brøytet vei for selskaper som Uber og Bolt, som konkurrerer sterkt på pris.

– Det går ikke an å leve av prisene til Uber. De som nå kjører for dem, er med på å grave sin egen grav, sa taxisjåfør Jon Hove til Dagsavisen før helga.

[ Texas i taxinæringa: – For mange vil dette bli et ulevelig yrke ]

Jon Hove har kjørt taxi i 40 år og har ingen planer om å gi seg ennå. Han er ikke så bekymret for egen framtid selv om det har vært et blytungt år, men han tror det vil bli svært vanskelig å kjøre inn en inntekt som er til å leve av. (Jens Marius Sæther)

– Fortvilt og forbanna

Hoksrud står like fullt fast ved at det var behov for reformen, som ble vedtatt da Frp satt i regjering og Jon Georg Dale var samferdselsminister (Frp). Han viser til at deler av taxinæringa har ønsket den velkommen.

– I Oslo har ikke tilbudet fungert. Prisene steg, kundene ble færre og mange var dessverre misfornøyde. Det er ikke sånn at vi liberaliserte bare for å liberalisere, sier Hoksrud.

Jørn Eggum i Fellesforbundet, som blant annet organiserer landets taxisjåfører, reagerer sterkt på sjåførenes beskrivelser av sin arbeidshverdag.

– Jeg blir fortvilt og forbanna når jeg leser saken i Dagsavisen. Sånn skal ikke norsk arbeidsliv være. Raseringen av taxibransjen er et klart uttrykk for en regjering som ikke bryr seg om vanlige arbeidsfolk, sier Eggum.

Han mener regjeringen legger opp til en avvikling av taxinæringa.

– All jobben myndighetene har gjort for å skape en tryggere og mer seriøs taxinæring er nå satt tiår tilbake av den borgerlige regjeringa, sier Eggum.

[ Pensjonsekspertene svarer: Dette er fellene du bør unngå ]

Mekling i frontfaget Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener regjeringen legger opp til en avvikling av taxinæringen. (Ørn E. Borgen/NTB/NTB)

Holder fast på reformen

Senterpartiet har allerede lovet å «snu hver stein» for å reversere reformen etter valget til høsten, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har bekreftet at det blir en viktig sak for hans parti i eventuelle regjeringsforhandlinger. Også Arbeiderpartiet vil gjøre om på deler av reformen. Fellesforbundet vil i tillegg skrote systemet med provisjonslønn og innføre garantilønn for drosjesjåfører.

Noen støtte fra Frp kan de to opposisjonspartiene foreløpig se langt etter.

– Vi har ikke sett resultatene av endringene enda, som vi var for. Vi vil se hvordan de virker, sier Hoksrud på spørsmål om hans parti freder reformen.

– Vi tror dette er en bra løsning og at det er positivt med flere aktører, særlig i de store byene, legger han til.

Hoksrud kommer likevel med en liten håndsrekning til landets taxisjåfører.

– Vi vil gjerne hjelpe til på avgiftssiden. Biler er en viktig del av det taxinæringen driver med, og vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker å pøse på med avgifter på bil. På sikt vil vi fjerne engangsavgiften, sier Hoksrud.

[ Da Senterpartiet kollapset på oppløpet ]