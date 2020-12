Hvem: Hans Christian Holte (55), Nav-direktør.

Hvorfor: Arbeidsledigheten stiger igjen som følge av de strenge smitteverntiltakene.

Arbeidsledigheten øker igjen, og sist uke var det nesten 200.000 registrerte arbeidssøkere hos Nav. Forventer dere at dette tallet vil stige betydelig fram mot jul?

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i disse dager er veldig tett knyttet til smittesituasjonen og restriksjonene som følger med, så ledigheten avhenger veldig av hvordan pandemien utvikler seg. Men vi skal ikke underslå at vi er i bølge to og at enkelte virksomheter har hatt det tøft i lang tid, og vi forventer at det vil gå et par år før vi er tilbake på et normalt nivå.

Er dere nå rigget til å ta imot tusenvis av nye dagpengesøknader uten at det blir endeløs saksbehandlingstid?

– Ja, jeg opplever at vi er godt rigget for den situasjonen vi har nå, men vi jobber også for å forberede oss på en større vekst i dagpengesøknader. Vi har fått mye erfaring fra flodbølgen som traff oss tidligere i år. Dagpengesøknadene må behandles manuelt, og det betyr at saksbehandlingstiden vil øke noe dersom det kommer mange søknader samtidig.

Hvem rammes hardest nå, og hvem du er mest bekymret for?

– Jeg er spesielt bekymret for dem som har behov for bistand til å komme seg ut i arbeidslivet, både de med helserelaterte problemer, de med innvandrerbakgrunn som ikke har gode norskkunnskaper og unge som ikke har fullført videregående.

Hva blir den viktigste jobben Nav kan gjøre overfor de arbeidsledige i tida framover?

– Det er viktig at vi klarer å ivareta dem som virkelig trenger det mest i den perioden vi har foran oss. Vi forsøker å holde trykket oppe når det gjelder å få til samarbeid med arbeidsgivere som satser på inkludering. Her må vi jobbe godt og finne de gode arbeidsgiverne.

Det siste året har Nav også hatt en stor jobb med å rydde opp etter trygdeskandalen. Hvordan ligger dere an med alle sakene nå?

– Vi har holdt trykket oppe i høst og har fortsatt som mål å være ferdig med alle tilbakekrevingssakene som vi har identifisert. Men arbeidet med å identifisere saker der personer har fått urettmessig avslag eller avkorting av arbeidsavklaringspenger pågår fortsatt og vil fortsette i 2021.

Vi har også noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror jeg svarer «Chimney Rock» av Charlie Smith. Den traff meg med sine særegne og følsomme skildringer da jeg var mottakelig for det i ungdommen. Den handler om kjærlighet og tragedie i et Hollywood-miljø.

Hva gjør deg lykkelig?

– Den gode hverdagen. Det kan være å hoppe i Akerselva om sommeren, eller det å bli en litt større del av livet til ungdommene mine nå som de har vært mer hjemme. Gode musikkopplevelser får også virkelig fram lykkefølelsen.

Hvem var din barndomshelt?

– Sten Stensen. Jeg skrev ned alle rundetider og husker godt da han gikk på 14.38.08 på 10.000-meteren i Alma Ata.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det må være de litt stive hoftene jeg kjenner på når jeg danser samba.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg god vin og løser verdensproblemer med kona utover natta.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– I gamle dager gikk jeg i demonstrasjonstog, blant annet mot atomvåpen. Nå for tida jobber jeg mot arbeidsløshet og utenforskap på andre måter.

Er det noe du angrer på?

– At jeg snudde ryggen til en skuespillerkarriere i USA på 90-tallet – uten å prøve det ut.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Gutta i Violent Femmes – med fullt bandutstyr og en ekstra gitar til meg. Da skulle vi fått tida til å gå før montøren kom med gamle slagere som «Blister in the Sun» og «Gimme the Car».