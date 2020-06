Hvem: Mads Hansen (36)

Hva: VGTV-profil fra «Spårtsklubben» og tidligere fotballspiller.

Hvorfor: Kjent for sine mange offentlige oppgjør med bloggere og realty-deltakere. Snart aktuell med boka «Min Insta-story» og som ny programleder for Farmen.

Hei du!

– Hei! Sorry, jeg var i en annen telefon skjønner du. Klar nå.

Null stress! Men hvorfor er den telefonsvareren din lest inn med overdreven tydelig robot-stemme?

– Jeg fikk kritikk for at svareren min var for entusiastisk, så da tenkte jeg, greit. Da får jeg lage en veldig flat og nedpå svarer da.

Aha. Men, hvorfor ville du skrive bok?

– Jeg har lyst å prøve mest mulig når jeg lever! Jeg venta noen år, da, ikke rett etter låten min «Sommerkroppen». Da hadde det blitt litt mye Mads i i monitor.

Er du fornøyd med boka, da?

– Ja! Jeg liker å tro at jeg er ålreit til å vurdere meg sjøl. Jeg er faktisk så freidig at jeg tror mange kan synes den er spennende.

Grattis med ny jobb, også. Jeg forbinder deg ikke helt med bondelivet, åssen programleder blir du på farmen?

– Jeg blir ikke noe belærende programleder. Ingen av deltagerene kommer til meg for å melke kua riktig. Jeg blir nødt til å være naturlig nysgjerrig, sånn som seeren. Det er jo en av de mest prestisjefylte TV-jobbene i landet, så jeg ble ganske smigret av å bli spurt.

Er det litt krasj, siden du kritiserer mange realty-deltakere?

– Jo, men jeg kritiserer dem ikke for å delta, men for hva de finner på etterpå. Så jeg håper ikke deltakerne inne på Farmen frykter meg.

Er folk mye redd for deg, tror du?

– Altså, når vi skal booke gjester til podkasten vår, så hender det at vi må overtale dem, fordi de sier at jeg virker skummel. Men det er det ingen som har noen grunn til. Man må jo tåle at jeg fleiper om folk.

Åssen gikk det med det stuntet hvor du betalte én krone til organisasjonen «Rett fram opplevelser» for alle som avfulgte influenserene Mario Riera og Carl Aksel Jansen?

– Bra! Jeg overførte tolv og et halvt tusen nå istad! Også mista de vel rundt seks tusen følgere hver.

Har du mange fiender, tror du?

– Jeg har ingen, men det kan hende det er annerledes andre veien. Jeg går på sak, ikke person.

Koser du deg når du oppdager at noen har photoshoppa rumpa si, eller blir du sånn «ah, ikke igjen!»

– Nja, jeg skal ikke si jeg føler meg som Hercule Poirot når han løser et mord, men det er jo bra innhold på Instagram. Men jeg skal være sikker i min sak før jeg hevder at noen har tukla med ett bilde.

Hva tenker du om de som sier du er en mobber, a?

– Det er kritikk og humor, det er ikke mobbing. Mange mener det er mottaker som definerer det, men med den logikken kan jo Sylvi Listhaug si at hun blir mobba hver gang noen kritiserer henne for et politisk utsagn.

Har du gjort noen feil på internett?

– Nei. Ingen store i hvertfall. Ikke annet enn at jeg tidligere har kjørt bil og lagt ut noe på Snapchat. Det var ikke bra. Men ellers er det lite. Folk tror kanskje jeg skyter fra hofta, men kritikken jeg kommer med er gjennomtenkt.

Hva er det påvirkerne gjør som irriterer deg mest?

– Når de går inn i offerrollen, og hevder seg mobba. Dette er folk med millionbedrifter! Hvis de ikke vil bli kritisert må de finne seg et annet yrke. Det hender noen sender meg melding og sier «Kan du la meg være i fred?» og da svarer jeg prinsipielt nei.

Finnes det gode influencere der ute?

– Ja, og det får man se i boka, for jeg har laget min en egen influenser-børs og rangerer de fra en til ti. Nå har fotballspillere, artister og politikere blitt vurdert i alle år, men influencere er det ingen som har tatt enda. Så det var gøy.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg er ferdig med ting jeg har grua meg til.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke klarer å svelge en kamel.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– George Floyd og «black lives matter»-kampanjen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Harald Eia. Fordi han er en av de klart morsomste personene i Norge.