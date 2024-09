Fikk ikke livsforsikring fordi han var for tykk - nå har han skrevet bok om slankereisen

---

Hvem: Knut Høibraaten (47)

Hva: Sauebonde, kulepennselger, fotballkommentator og forfatter.

Aktuell: Gitt ut sin andre bok: «Tjukke-Knut blir tynn»

---

Hei! Ny bok – hva har du begitt deg ut på?

– Det kan du si! Det er faktisk en helt annerledes slankebok enn det som er på markedet. Det er min reise fra å være en 150 kilos, mat-fråtsende, livsglad mann. Jeg tok rett og slett tok grep i fjor. Jeg gikk ned 50 kilo på ett år og løp halvmaraton i april. Den reisen handler også om at en normal mann på 47 får dette til i et normalt liv – uten å stå opp klokken 04:00 og spise brekkbønner før man tar 7 timer med trening. Ofte er det slik i sånne bøker, det er uoppnåelig det man skal gjøre. Denne boken prøver å treffe kvinner og menn som vil få til noe, og gi de en klapp på skulderen og si at det er mulig.

– Boken har vært ute en uke, og jeg har allerede fått rundt 10–15 tilbakemeldinger fra folk som har lest den. Det er et fantastisk godt tegn når de sier de har lest i ett strekk, og at de sitter igjen med at de er motivert, og takker for at jeg deler.

Hvordan startet hele prosjektet?

– Jeg fikk ikke livsforsikring fordi jeg var for feit. Og da fikk jeg et heldigvis et spark bak av Bergens Tidende, som foreslo å lage en podkast der jeg skulle begynne å løpe og gå ned i vekt, med mål om halvmaraton på Bergen City Marathon i april. Jeg tok den utfordringen.

– I prosessen har jeg hatt en personlig trener som heter Stig, som har tatt hånd om løpingen opp mot maraton. Men spisingen, det har jeg gjort helt på egen hånd. Skal du ned i vekt, er 90 prosent matinntak, 10 prosent trening. Vektreduksjonen var det store, og det tunge. Men hele kroppen elsker det nå. Nå er jeg i Kasakhstan for å følge Brann, og har løpt fem kilometer og kost meg. Det er et helt nytt liv.

Du sier at boka skal vise at det ikke er uoppnåelig for folk flest, men samtidig har du hatt PT og en arbeidsplass som har bidratt. Har du likevel vært litt privilegert i dette, som andre ikke kan?

– I forhold til trening, ja, det koster cirka 1500 kroner med programmet jeg har fått, så det er ikke gratis sånn sett. Jeg fikk også dekning i media underveis, som ga meg press. Det er også noe jeg gir råd om i boken, gi beskjed til folk rundt deg, legg det ut i sosiale medier om det passer deg, at du skal gjennom en prosess. Det legger press på en selv på en, i mine øyne, positiv måte.

– Når det kommer til slanking og vektnedgang, som jeg mener er 90 prosent av en slik omstilling, har jeg 100 prosent gjort det selv uten noe hjelp utenfra.

Knut Høibraaten fullførte halvmarathon under Bergen City Marathon i april i år, og nådde dermed målet sitt. (Henrik Svanevik)

Hva har satt størst spor dette året?

– Det har vært mange øyeblikk. Men enkelte øyeblikk stikker seg fram, som for eksempel da jeg var på en jobbreise i Barcelona og var ute og løp i de gamle OL-løypene. Da tok jeg meg i det. Å være på en jobbreise, og løpe – der jeg var lett i pusten. Jeg kunne oppleve og ta inn over meg det jeg hadde rundt meg.

– Et annet var når jeg var med min elskede kone, som backer meg så det synger etter, på en skikkelig handlerunde da jeg hadde gått ned 50 kilo. Det å gå inn på Hennes & Mauritz, og kjøpe størrelse «Large» på tilbud, og det sitter fint og godt på kroppen. Det var en utrolig følelse. Også det å kunne låne dressjakken til en kompis, da vi skulle på en fest i mars og det var kaldt – det var et stort øyeblikk. Han sa det selv, nesten rørt: «Dette kunne skjedd ikke for et år siden». Slike øyeblikk er verdt alt.

Hva er ditt beste tips til andre i samme situasjon?

– Beste tips: Finn ut hva som motiverer deg. Finn ut det først. Om det er for din egen del og få bedre form, eller å få leve lengre for de rundt som er glad i deg. Eller er det for å gå lange fjellturer? Det er mange ting som er positivt med å komme i form, så finn ut det som motiverer deg – og finn riktig tidspunkt. Ikke gjør det rett før din datters konfirmasjon, eller en uke før jul, eller i januar hvis du er litt mørke-deprimert.

Du har jo hatt et rikt liv! Fotballagent, sauebonde og kulepennselger, og nå fast kommentator i BT om Brann og forfatter av to bøker. Altså … Hvordan får man til alt dette?

– Jeg er veldig livsglad. Jeg elsker opplevelser, elsker å møte nye mennesker, og elsker å møte mennesker jeg kjenner igjen. Jeg elsker det å leve! Og så har jeg en far som alltid har gitt beskjed om at vi kan få til hva vi vil. Uansett! Ha respekt for folk, vær snill, men gjør hva du vil. Det har vært en drivkraft hele tiden.

– Det å få mestringsfølelsen av å være fotballagent, og se Brann vinne serien i 2007 med spillere som jeg har skaffet dem. Det å kunne gi ut en bok som folk liker, det å kunne formidle min lidenskap for Brann gjennom Bergens Tidende. Jeg lever et fantastisk drømmeliv, og det er bevisste valg, flaks og de rundt meg som «backer» som har ført til det.

Supert! Hvem var din barndomshelt?

– Min far. Nettopp fordi at han «backet» oss knallhardt, uansett, og sa at uansett hva vi ville så skulle vi få det til. Ikke hør på noen, du kan få til hva du vil.

Er det noe du angrer på?

– Angrer lite på ting som har gjort at jeg har gått på trynet. Det har skjedd mange ganger. Det å våge og «gutse», da går man på trynet – men det angrer jeg aldri på. Men i den grad på at jeg har såret andre, det angrer jeg i så fall på. Hvis jeg har braset på og noen ligger i kjølvannet og er såret. Jeg kommer ikke på noe, men hvis det har skjedd, så angrer jeg på det.

Hvilken bok eller film har betydd mest for deg?

– Bøkene «Tordensønn» og «Guttene i Markegatene» av Stig Holmaas. Det er bøker som betyr mye. Far leste de høyt på sengen, og jeg levde meg veldig inn i de.

Knut Høibraatens nye bok kom ut i forrige uke, og har allerede klatret høyt på salgslistene. (Hilde Høibraaten)

Hva kunne du tenkt deg å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For: Mer mangfold, raushet og toleranse. Jeg synes samfunnet skygger over for tiden, og det kan være ubehagelig på sosiale medier. Det kniper seg til på en guffen måte.

– Mot: Vindkraft på land. Der har jeg sterke meninger. Jeg er sterkt forbannet, for de ødelegge naturområder som vi aldri kan få tilbake. Det er helt ubegripelig. Derfor er jeg tilhenger av å forske mer på atomkraft.

Hvem ville du stått fast i en heis med?

– Keanu Reeves. Han virker som en gjennomført fet fyr. Et genuint, godt menneske. Han setter seg ned med uteliggere i gaten, og deler spriten med dem. Han kommer fra en knalltøff oppvekst, og gir vekk alt han eier og har. Han kunne jeg virkelig tenkt meg å bli kjent med.

… har du stått fast i en heis med noen?

– Ja, det har jeg faktisk! En gang med en dame, men hun ble rimelig stresset. Så da var det mer «kumbaya»-metodikk og få roet ned stemningen. Så det var en liten halvtime med et slags angst-opplegg. Så jeg har ikke hatt noe sånn ordentlig samtale!

