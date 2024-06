Lager slankeprogram for hunder

---

Hvem: Fridtjof Nilsen (47)

Hva: TV-produsent, programleder og musiker

Hvorfor: Lager TV-program om overvektige hunder, med premiere på nyåret.

Hei Fridtjof, det er hektisk om dagen?

– Ja, jeg er på vei til bandøving, så det blir litt bråk mens vi snakker. Men det går bra? Jeg har mye å drive med, men det er gøy at det koker litt og jeg aldri vet hva som venter bak neste sving.

Men hvorfor TV-produksjonsselskap?

– Etter mange år i TV der jeg har gjort nesten alle mulige roller, kom jeg til et punkt hvor jeg har lyst til å skape programmer fra A til Å.

Nå skal dere altså lage en ny serie for Altibox. Hva skal den hete?

– Det er hemmelig, og kan ikke publiseres ennå. Men det jeg kan si, er at det handler om overvekt hos hunder, som er et problem som vokser og blir verre og verre. De får sykdommer, leddproblemer, hjerteproblemer, og de lever kortere – alt som kommer med at de ikke er sunne og raske, og leker og løper og koser seg.

– Problemet er at vi er så glade i hundene våre, og ønsker at de skal ha det helt fantastisk. Også er de jo kjempesøte når de ser på oss med store øyne, når vi spiser pizza foran gullrekka. Og da må jo de også få et lite stykke. Det er lett å glemme at hvis du gir en grillpølse til en chihuahua, tilsvarer det at en voksen person spiser en hel pakke med grillpølser – som snacks etter middag. Folk glemmer at hunden også har mat i skålen sin.

Men hvordan tenker dere å jobbe med de tjukke hundene?

– I TV-serien har vi med oss Silje Hvarnes, som er kjent fra Farmen og Villdyrlegene på TV2. Overvekt hos hund er noe hun ser hele tiden, i sin stilling som veterinær. Vi skal følge seks hunder og deres eiere i seks måneder, der Silje lager et skreddersydd opplegg til hver hund. Akkurat som oss, er ingen hunder like, og det kan være underliggende problemer til at de er overvektige. Så du kan ikke bare feste Fido til sykkelen og tråkke i vei. Derfor er det viktig å ha en flink veterinær med på laget, for dette dreier seg om mer enn bare å bytte fôr.

Hva vil inngå i slankeprogrammet deres?

Det kan være nye rutiner, aktiviteter, massasje, hundesvømming og mye annet som kan hjelpe, og vi vil finne noe alle liker å gjøre, sånn at de kan få varig endring. Noen eiere sier hunden ikke er noe glad i å trene, men det stemmer ikke – den har bare for mye å drasse på.

… og noen hunder får nesten bare menneskemat?

– Ja, og det er ikke bra i det hele tatt. Det har altfor mye salt og fett for dem. Det som skjer, er at hundene kan bli veldig kresne og vil ikke ha hundemat. De vil heller ha spekeskinke og pølser, for det smaker bedre. Og vi mennesker er litt flinke til å tenke at sånn vi selv føler oss, sånn vi tenker, sånn tenker de og sånn har de det. Men det er feil. De er helt annerledes enn oss.

Det finnes ikke slankesprøyte for hund?

– Aner ikke! Det driver i alle fall ikke vi med, det er ikke en del av løsningen. Jeg håper virkelig ikke det finnes en «Voffzempic»!

Så nå søker dere altså etter tjukke hunder til programmet?

– Ja, eller ikke bare veldig overvektige hunder. Vi vil ha hele spekteret og flere ulike raser. Det kommer til å bli gøy og utfordrende, og vi håper at de seks familiene kan bli med og inspirere andre hundeeiere. Så hvis du har en lubben hund selv, eller kjenner noen som har en, vil vi gjerne få en e-post til kontakt@binge.no.

Kan man regne BMI på hunder? Eller er det andre måter å finne ut om den er tjukk på?

– Ja, det kan man, men det er ulike måter fra rase til rase. Det er Silje bedre på, enn meg.

Hvor ærlig er du – sier du til venner hvis bikkja deres er tjukk?

– Det er et veldig personlig tema, litt som å si at «ungen din er feit». Man sier jo ikke det. Men det er sikkert mange som kjenner noen med en hund som trenger en kursendring – de også ta kontakt med oss.

Vi har akkurat tid til noen faste spørsmål. Du har jo skrevet bok, men leser du bøker også, og hvilken bok har i så fall gjort mest inntrykk på deg?

– Det må være «Ringenes Herre», som jeg leste alt av på barneskolen. Jeg kunne litt alvisk i femteklasse husker jeg,

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg på en dyr restaurant, drikker dritgod vin, og bestiller mange forskjellige forretter jeg ikke tenker å spise opp – jeg skal bare smake på flere av dem, fordi alt ser så godt ut. Det er å skeie ut.

Hvilken superkraft skulle du ønske at du hadde?

– Reise i tid! Eller være Mediocre Man, han som er ganske bra på alt, men ikke eksepsjonell på noe. En kombo er perfekt.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har gjort mye dumt. Men jeg har lært av de tingene, og den lærdommen er verdifull. Så jeg angrer mer på de tingene jeg ikke har gjort, som jeg ikke har turt eller tenk ikke passet for meg, eller at jeg la meg tidlig, fordi i morgen er det atter en dag. Alt som bremser, angrer jeg på.

Hvem var din barndomshelt?

– Stemmebåndet og høyrehånda til James Hetfield.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Ganske mye! Toppen av lista nå er klima og Palestina. Jeg lar meg lett engasjere, og å vise hva man mener er viktig, at man ikke bare prater.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Jens Stoltenberg og Barack Obama. Og Lenny Kravitz. Det er en bra heis å stå i, vi kunne snakket om mye rart.

