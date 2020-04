I dag åpnet de første barnehagene etter at regjeringen iverksatte de kraftigste tiltakene for å stanse smittespredningen av koronaviruset, og neste uke åpner også skolene for de yngste skolebarna (1.-4. skoletrinn).

På mandagens pressekonferanse fikk kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) spørsmål om når de planlegger å åpne skolene også for elever fra 5. klasse og oppover.

Melby svarte at de først må vurdere effekten av tiltakene.

– Vi har en plan om å vurdere tiltakene vi gjør hver 14. dag. Men vi har vært tydelig på at vi ønsker at alle skal få komme tilbake til skolen før sommeren.

Helseministeren understreket også at det vil ta et par uker før de kan se hva slags effekt åpningen av skolene og barnehagene har hatt.

– Den store fordelen er at nå har vi laget veilederne for hele skolesektoren. Det betyr at alle kan forberede seg. Når vi tar beslutningen om neste steg, så trenger det ikke ta så lang tid før de åpner.

Han oppfordret også alle til å følge smitterådene.

– Får vi en negativ utvikling, vil det gjøre det vanskeligere å ta de neste stegene.

Veileder for skoleelevene

Mandag ble den nye veilederen om smittevern for 1.–7. skoletrinn under covid-19-utbruddet lagt ut, blant annet med anbefalte gruppestørrelser.

– For de yngste elevene/elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe/klasse, heter det i veilederen.

Myndighetene ber skolene organisere i mindre grupper, for eksempel maksimalt 15 elever per lærer for 1.–4. trinn.

Fakta om smitteveilederen for SFO og barneskolen

I den nye smitteveilederen gir myndighetene råd til SFO og barneskolen blant annet om det følgende:

– Å sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr.

– Å organisere i mindre grupper, for eksempel maks 15 elever for 1.–4. trinn og 20 elever for 5.–7. trinn.

– Å la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og unngå store samlinger.

– Å sørge for at elevene har fast plass med god avstand.

– Å ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat.

– Å ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand.

– Å begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt.

– Å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig.

Kilde: Kunnskapsdepartementet