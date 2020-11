SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sitter i SVs programkomitè, og er den som onsdag lanserer en stor velferdsreform i utkastet til partiets nye arbeidsprogram. Det gjør hun sammen med Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, for det er Oslo som er inspirasjonen: Fra 2020 får alle nye familier i Oslo tilbud om så mange hjemmebesøk av helsesykepleier som de ønsker, helt fra 28. svangerskapsuke og til barnet er to år.

– Det bør ikke gjøres forskjell. Nå er det på tide at familier over hele landet får det samme tilbudet, sier Kaski til Dagsavisen.

Les portrett: Marian Hussain må på Stortinget: – Jeg har fått mye kjeft, spesielt fra kokko-Høyre (+)

Forebygger fødselsdepresjon

Hun og SV mener hjemmebesøk gir en god start for alle foreldre og barn, uansett bakgrunn. Eventuelle problemer kan fanges opp tidlig og forebygge alvorlige forhold, som fødselsdepresjon, vold og overgrep. SV mener også at hjemmebesøk kan bidra til bedre integrering.

– Vi vet stadig mer hvor viktig det første leveåret er i et barns liv. Det er ikke alltid du kan se på folk hvem som sliter, og iblant kan det gå lang tid før problemer blir fanget opp. Derfor bør tilbudet gå ut til alle foreldre, mener Kaski, som selv fikk barn i 2019, og bor i en bydel i Oslo der tilbudet allerede var på plass.

– For vår del var det helt gull å ha den muligheten. Du får besøk hjemme og får god tid til å stille alle de dumme spørsmålene, av typen «er dette normalt», til en helsesykepleier som har faglig kompetanse til å veilede og trygge. Da får man også opprettet kontakt til videre oppfølging, noe som er bedre enn å bare søke på nettet, sier Kaski.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gode erfaringer fra Oslo

SVs forslag skiller seg fra regjeringens program, «Familie for første gang», som de vil sette i gang i statsbudsjettet for 2021. Der er det bare de aller mest sårbare som får et tilbud, ifølge SV, som altså ønsker et universelt tilbud. I Oslo heter dette programmet «Nye familier». SV mener erfaringene fra Oslo er så gode at reformen bør bli nasjonal. I hovedstaden blir tilbudet gitt til følgende grupper: Alle førstegangsfødende, alle innvandrere i Oslo som har barn fra før, men får barn i Norge for første gang, samt familier som har barn fra før, men som har behov for ekstra oppfølging.

– Hvis alle nye familier i Norge nå får tilbud om hjemmebesøk fra svangerskapet til barnet er to år, mener jeg det vil være en av de største velferdsreformene for småbarnsfamilier på flere tiår, skriver Inge Marte Thorkildsen i en e-post til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lønnsomt og fornuftig

I Oslo koster dette tilbudet 30 millioner ekstra årlig. Pengene har gått til flere helsesykepleiere. Det har blitt over 100 nye årsverk blant helsesykepleiere etter at de rødgrønne tok over, blant annet på grunn av «Nye familier».

– Det er mye mer lønnsomt og fornuftig å investere i den helt tidlige perioden i et barns liv, fremfor å vente til problemene oppstår og kanskje blir uhåndterlige, mener Thorkildsen.

– Selv om dette kanskje er aller viktigst for de familiene som har litt å streve med, har alle førstegangsforeldre godt av litt ekstra støtte og hjelp i starten fra noen de stoler på. Hjemmebesøkene kan hjelpe foreldre å kjenne seg trygge og få mestring i foreldrerollen. Og for helsesykepleierne våre gir det en unik sjanse til å bli kjent med familien i sitt hjemmemiljø, noe som gjør at man kan se ting som man kanskje ikke plukker opp når man møtes på et kontor på helsestasjonen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.