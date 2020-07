Det har vært mye usikkerhet rundt hvordan Røde Kors sitt ferietilbud «Ferie for alle» kunne gjennomføres denne koronasommeren. Utenlandsturene måtte avlyses, men istedet har rekordmange barn og foreldre fått tilbud om gratis dagturer i Norge.

Tilsammen har flere tusen og foreldre over hele landet fått forskjellige gratistilbud fra Røde kors.

Første dagstur i Oslo ble sparket i gang på torsdag langt inne i Sørkedalen.

Antibac, hansker og frisbee

En svær buss ruller inn på tunet på Finnerud aktivitetssenter i Sørkedalen. Ut spankulerer ni par bein. To familier og tre frivillige fra Røde kors. Oppe på det frodige tunet står fem andre for å ta dem imot.

Daglig leder av Finnerud aktivitetssenter Jan Briseid informerer om opplegget og sittevern på Finnerud, mens Hannan tar seg en kopp med té. Foto: Mimsy Møller

– På grunn av smitteverntiltak er det maks 20 personer på arrangementene, inkludert oss frivillige, sier daglig leder av Finnerud aktivitetssenter Jan Briseid.

Etter et raskt infomøte med kaffe, saft og antibac begynner barna å bli rastløse.

– Når skal vi ri på hesten? Spør Alaam (8).

Etter rideturen med hest og kjerre flyr barna rundt på gården, spiller frisbeegolf og kaster baller på blink før de skal begi seg ut på aktivitetsløypa.

– Det beste med å være med på dette er å bli kjent med nye folk og gjøre så mye forskjellig, sier Hannan (10).

Adnan (11) forteller at det ikke er første gang han er med på «Ferie for alle». Første gang dro han med familien til Sverige.

– Hesten er så varm, sier Alaam (8) og Adnan (11). Foto: Mimsy Møller

Flere, men kortere tilbud

– Vanligvis har vi 15 opphold over flere dager, men denne sommeren er det bare åtte slike tilbud. Turene til Danmark og Sverige ble det dessverre ikke noe av på grunn av koronasituasjonen, sier frivillighetskoordinator Svein-Arne Hansen for Røde Kors i Viken.

Avdelingen i Viken tar med familier fra Oslo, Innlandet og Viken på flere ferieopphold fra søndag til fredag til Halden og Vrådal i løpet av sommeren, forklarer sier frivillighetskoordinator Svein-Arne Hansen for Røde Kors i Viken. Foto: Mimsy Møller

– Mange av barna har ikke vært utenfor bykjernen. Det er viktig for at vi tar med hele familien på ting de selv kan gjøre senere, sier Hansen.

Tilbudet, som hadde sin oppstart for 19 år siden, ble avlyst i påsken på grunn av koronasituasjonen. Men i sommer har antall deltagere på forskjellige aktiviteter rekordhøye.

– Ferie for alle ser annerledes, men veldig bra ut i år, sier seniorrådgiver i Røde Kors Elisabeth Dahl Hansen til Dagsavisen.

På grunn av koronautbruddet blir det færre opphold som går over flere dager, men flere aktivitetsdager. Nytt av året er også at Røde Kors sender ut aktivitetspakker som inneholder blant annet leker, spill og turutstyr.

«Ferie for alle» er et gratistilbud fra Røde kors til familier med barn, som ikke har råd til ferier og arrangeres i alle skolens ferier.

Antall familier i Norge med lav inntekt øker hvert år. Det er nesten 111.000 barn i Norge som har familie med vedvarende lav inntekt, det tilsvarer 11,3 prosent, viser tall fra SSB.

For å bli med må familier søke gjennom offentlige innstanser, som Nav eller Barnevernet. Men på grunn av koronaepidemien har flere av disse hatt veldig mye ekstra arbeid denne våren.

– Vi har jobbet hardt for å synliggjøre at det faktisk blir et tilbud i år. Blant annet har vi laget infovideoer på forskjellige språk, som ligger ute på nettsidene våre og kontaktet skoler for at de kan informere barn i klassen om tilbudet, sier seniorrådgiver i Røde Kors Elisabeth Dahl Hansen. Foto: Mimsy Møller

Unntak fra meteren

Det var en gledelig nyhet da det bli innført unntak fra regelen om én meter-avstand for barn på sommerleir, ifølge Hansen.

– Barn er barn. Hvis de leker på et hoppeslott er det vanskelig å passe på at de holder én meters avstand hele tiden, sier hun.

Hansen forsikrer om at Folkehelseinstituttets råd om smittevern blir fulgt og at alle arrangører får smittevernskurs før oppholdene.

– Det er mange detaljer som skal passes på. For eksempel må vi tenke på hvordan man opprettholder riktig avstand mellom personer på bussene.

Men Dahl Hansen påpeker at hvis «Ferie for alle» kan lære noe av denne sommeren, som er annerledes for alle, vil det gjøre dem bedre på sikt.

– En av de frivillige fortalte for eksempel at på et av arrangementene fikk barna hvert sitt popcornbeger, i stedet for at alle tok fra en bolle. Da fikk alle barna like mye og det var en bedre opplevelse for alle.

