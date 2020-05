– Noe av det de spør om er koronarelatert. De kan være redd for smitte, eller så er de mer ensomme. Ellers er det mange som skriver om depresjon og selvskading.

Det sier Nelli Kongshaug, ansvarlig for Røde Kors' hjelpetelefon «Kors på halsen». Dit kan barn og unge ringe hvis de trenger noen å snakke med, eller de kan skrive i en chat. Tirsdag var Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på besøk på kontoret i Oslo sentrum, der han fikk se flere frivillige i aksjon.

Ap-lederen var generalsekretær i organisasjonen fra 2003 til 2005.

Nelli Kongshaug (t.h.) møter Ap-leder Jonas Gahr Støre og Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. Foto: Mimsy Møller.

Klar oppfordring

Støre tok i et intervju med Dagsavisen i april til orde for en form for sosial krisepakke, som også etter koronakrisa skal sikre at ingen står alene. Et av de fire hovedpunktene i forslaget var et løft for frivillighetssektoren.

– Det er viktig at vi hegner om det som er en ressurs; frivilligheten. De som sitter der inne (hos «Kors på halsen», journ. anm) får ikke betalt for det, og i vårt samfunn bør kommune og stat stille opp og gjøre det mulig. Erfaringen i denne koronatida er at vi ser at de som var sårbare, blir enda mer sårbare. De utsatte blir enda mer utsatt, sier Støre nå.

Blant Arbeiderpartiets forslag for å løfte frivilligheten, er full momskompensasjon og styrking av frivillighetssentralene.

– Jeg synes det er bra at Røde Kors som en etablert organisasjon har dialog med departementet som er ansvarlig for barn og unge, men jeg mener frivilligheten fortsatt har en for uklar situasjon. Temaer som er aktuelle til vanlig, som momskompensajon, er ikke blitt mindre aktuelle nå, sier Ap-lederen tirsdag.

Jonas Gahr Støre fikk denne uka se hvordan de frivillige i Kors på halsen jobber. Foto: Mimsy Møller

Han sier de har forventinger til at revidert nasjonalbudsjett, som legges fram neste uke, kan treffe akkurat de områdene.

– Nå er ikke Arbeiderpartiet den naturlige partneren til revidert, men vi som opposisjon skal følge nøye med og si fra. Vi vil si at en krone til frivilligheten kan ganges opp veldig mange ganger. Det er rett og slett et smart sted å satse, sier Støre.

– En maraton

Røde Kors Norge har regnet seg fram til at de fram til sommeren taper inntekter på rundt 82 millioner, halvparten av det på lokalt nivå, sier generalsekretær Bernt Apeland.

Selv om organisasjonen får støtte av regjeringen til en del aktiviteter, må mye av det de gjør finansieres selv. Koronautbruddet betyr at det er områder der de ikke kan drive tiltak som gir inntekter, forteller Apeland.

– Vi forventer ikke å få inn hver eneste krone, vi skal også bidra, sier han, men legger til at full momskompensajon i 2020 likevel vil kunne redde mye av aktiviteten.

– Det er et treffsikkert tiltak, sier Apeland.

Han skryter av at regjeringen var tidlig ute på å si fra om at selv om en del aktiviteter ikke kan gjennomføres, vil de fortsatt få midlene. Nå handler det om å dekke områdene som ikke er direkte knyttet til prosjekter, men finansiert gjennom organisasjonens egen inntekt, sier generalsekretæren.

Frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift på varer og tjenester, og den momskompensasjonsordningen som nå er på plass, dekker ikke 100 prosent av frivillighetens momsutgifter, skriver Frivillighet Norge.

Endret tilbudet

«Kors på halsen» har vanlig drift, men Apeland sier de har måttet endre på andre tilbud på grunn av koronautbruddet. «Ferie for alle», et gratis tilbud til familier som strever økonomisk, skal fortsatt holdes.

– Planen var 74 opphold med 3600 deltakere i år. Det blir nok litt færre steder, men sannsynligvis tror jeg vi ender opp med flere deltakere, sier Apeland.

Av de 37 millionene Røde Kors søkte om til «Ferie for alle» i år, har de så langt fått over 33 millioner kroner. Etter et møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) tidligere i uka, sier Apeland at de har fått gode signaler på at de vil få de resterende millionene i revidert nasjonalbudsjett.

Jonas Gahr Støre og Bernt Apeland på plass hos Røde Kors. Foto: Mimsy Møller

Koronautbruddet har så langt ikke ført til tilbakemeldinger fra feriedeltakere som er bekymret for å delta, forteller han.

– Trangen til å være med er så stor at det har vi ikke fått noe særlig med tilbakemeldinger på. Her får hele familien være med, ikke bare barna, og det er familier som veldig sjelden får anledning til å dra på ferie, sier Apeland.

Samtaler brytes

Inne hos «Kors på halsen» sitter de frivillige med god avstand mellom seg, med håndsprit lett tilgjengelig.

Leder Nelli Kongshaug forteller at antallet henvendelser og hva ungdommen spør om endrer seg hele tida.

– I starten fikk vi 150 henvendelser hver dag da skolene stengte. Da var det mye usikkerhet rundt hva som skjedde. Så var det en mellomfase med flere spørsmål om sykdommen, og hvordan det preget situasjonen hjemme. Nå begynner mange å være lei, sier hun, og legger til at snittalderen på dem som skriver inn er 13-14 år.

Det viktigste for mange av dem som skriver inn er bare å ha noen å snakke med, forteller de. I likhet med de barna og unge som kontakter tjenesten, er de frivillige anonyme.

Nelli Kongshaug er leder for Røde Kors' hjelpetelefon Kors på halsen. Foto: Mimsy Møller

En av dem sier til Dagsavisen at de har flere tilfeller der samtalene blir brutt.

– Det har vi merket mer av nå. Mange foreldre har hjemmekontor, og hvis foreldrene kommer inn mens barnet sitter på maskina, hender det at de bryter, sier den frivillige.

Brudd kan også skyldes trøbbel med nettilgang eller at den som tar kontakt bare avslutter fordi de ikke vil snakke mer.

– Men veldig mange runder av med å takke og sier eksplisitt at de føler seg bedre. Det har vært veldig fint, forteller en av de frivillige som er på plass tirsdag.

