En av sjåførene, Sissel Merete Busch, fortalte den gang til FriFagbevegelse at hun på grunn av magetrøbbel ikke var i stand til å gi beskjed om at hun ikke kunne ta den turen drosjesentralen i Bodø ville hun skulle ta.

– Vi har reelt sett 30 sekunder på oss til å svare, men jeg hadde ikke sjans til å gå fra doen så jeg lot turen gå, sa Busch.

Resultatet ble at drosjesentralen ga henne en straff som betød 10.000 kroner i økonomisk tap. På taksameteret hennes tikket det nemlig kort tid etter inn en melding om at hun var utestengt fra helseturer, som blant annet omfatter kjøring til og fra sykehuset, i en måned. Samme straff fikk en annen sjåfør som takket nei til en slik tur siden han var iferd med å avslutte skiftet sitt.

– Er ikke arbeidsgiver

Daværende leder i Polarsirkelen Transportarbeiderforening i Norsk Transportarbeiderforbund, og nåværende leder i Transportarbeiderforening Nord i Fellesforbundet, Bjørn Tore Bråten, reagerte sterkt på at drosjesentralen, Bodø Taxi, oppførte seg som en arbeidsgiver, selv om sjåførene ikke var ansatt der.

– Vi har vært i samtaler med Bodø Taxi om dette mange, mange ganger. De mener de er i sin fulle rett til å stenge ute sjåfører. Vi er ikke prinsipielt imot at det blir reagert på brudd på reglementet, men da skal spillereglene i arbeidslivet følges. Det betyr at det er arbeidsgiver som skal håndtere det, ikke taxisentralen. Sentralen kan ikke oppføre seg som om de er arbeidsgivere, sa Bråten.

Endret regelverket først

Med støtte fra LO tok Transportarbeiderforbundet ut stevning mot drosjesentralen. Det skulle imidlertid vise seg å bli en svært langdryg affære.

– Det opprinnelige søksmålet ble utsatt da vi prioriterte å jobbe med utforming av nytt regelverk i Bodø Taxi som skal sikre ansatte og tillitsvalgte innflytelse og forsvarlig saksbehandling rundt eventuelle. sanksjoner mot sjåførene, forteller Peter Hansen.

Han var forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet og hadde ansvar for taxi-overenskomsten. Etter sammenslåingen med Fellesforbundet er han nå sekretær i forbundets tariffavdeling, men jobber fremdeles med taxibransjen.

– Regelverket kom på plass etter en stund, men Bodø Taxi ville fortsatt ikke erkjenne erstatningsansvar og erkjenne at utestengelsene var rettsstridige, forteller Hansen.

Har liten rettssikkerhet

Et nytt forsøk på forlik strandet. Dermed tok Fellesforbundet opp søksmålet i vinter. I rettsmeklingen forut for selve rettssaken valgte Fellesforbundet å frafalle kravet om erstatning.

– For oss har det vært viktig å enten få en erkjennelse fra Bodø Taxi på at utestengelsene var feil, eller en dom på rettsstridig utestengelse, understreker Hansen.

Med forliket i Salten tingrett den 26. mai fikk LO og Fellesforbundet endelig gjennomslag, nesten tre år etter at sjåførene ble utestengt.

LO-advokat Fredrik Jadar, som førte saken på vegne av Fellesforbundet, mener forliket er et viktig gjennomslag for taxisjåførene.

– Mange sjåfører har liten rettssikkerhet vis á vis drosjesentralene og kan utsettes for vilkårlighet i forbindelse med regelbrudd. Det er problematisk når drosjesentralene har enerett til turformidling i sitt distrikt og løyvehaverne med sine ansatte sjåfører har tilslutningsplikt til drosjesentralen, sier han.

Fornøyd med forlik

Peter Hansen sier han håper forliket skal skape presedens.

– Vi håper vi kan bruke dette forliket og erkjennelsen fra Bodø Taxi til å eventuelt unngå at andre sentraler benytter seg av utestengelser vilkårlig som sanksjonsmetode mot ansatte sjåfører, sier Peter Hansen.

Også Sissel Merete Busch er fornøyd.

– Vi har vunnet saken. Både fordi Bodø Taxi har innrømmet at vi ikke skulle vært utestengt, men også fordi vi nå har fått et nytt regelverk som gjør at vi sjåførene har rett til å uttale oss i lignende saker. Regelverket gjør at det heretter er drosjeeierne som kan få sanksjoner, ikke vi sjåførene direkte, forteller hun.

At det ikke ble noen økonomisk kompensasjon, tar hun ikke så tungt.

– Jeg var ikke utestengt fra alle type turer, kun helseturene, og det ville vært vanskelig å dokumentere nøyaktig hvor mye vi tapte, sier hun.

Busch innrømmer at stemningen ikke har vært den beste siden saken kom opp i 2017, men er i hvert fall glad for at drosjeiereren hun kjører for har støttet henne hele veien.

– Jeg har verdens snilleste sjef. På sist lønnsutbetaling måtte jeg spørre ham om han hadde betalt meg for mye, men da hadde han bare satt opp lønna mi uten å gi beskjed, sier Sissel Merete Busch på telefon fra et solfylt Bodø.

Ukjent med dårlig stemning

Nestleder i styret i Bodø Taxi, Lars-Egil Lundquist, sier at også selskapet er fornøyd med forliket.

– Vi har fått et nytt regelverk med nye saksbehandlingsrutiner som alle parter er fornøyd med, så det kom noe godt ut av denne saken. Vi har hatt noen tilfeller etter at vi fikk nye regler og det fungerer greit. Det er ikke sikkert at det ville blitt noe annet utfall, men saksbehandlingen er blitt bedre, sier han.

Den ugne stemningen som Busch beskriver siden 2017, kjenner han seg imidlertid ikke igjen i.

– Jeg har ikke oppplevd noen ugrei stemning, sier Lars-Egil Lundquist i Bodø Taxi. (FriFagbevegelse)