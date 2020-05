Slik slår kutt i arbeidsgiveravgiften ut for norske kommuner

Regjeringen følger opp Stortingets vedtak om redusert arbeidsgiveravgift i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag.

– Det er et kutt på 4 prosentpoeng i alle soner. For Nord-Troms og Finnmark, som ikke har arbeidsgiveravgift, blir det et lønnstilskudd tilsvarende 4 prosent, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Tiltaket settes inn i mai og juni for å ta ned kostnaden med å få folk tilbake i arbeid, i den perioden hvor vi nå åpner opp.

Totalt er det snakk om en skattelette på rundt 8 milliarder kroner, der 2 milliarder er til kommunene og 6 milliarder til næringslivet.

– Det bidrar til å gjøre det mer lønnsomt å holde folk i arbeid, sier Sanner til NTB.

Finansdepartementet har regnet ut hvordan skattekuttet slår ut per kommune. Tallene inkluderer redusert skatt til både kommune og næringsliv.

Ikke uventet er det Oslo som får den største effekten med 1,8 milliarder kroner i redusert skatt til kommune og næringsliv.

Ellers får Bergen 558 millioner, Bærum 327 millioner, Stavanger 253 millioner, Kristiansand 186 millioner, Drammen 156 millioner, Tromsø 147 millioner, Asker 130 millioner, Lillestrøm 127 millioner og Trondheim 25 millioner kroner.

Departementet understreker at tallene er usikre anslag basert på tall fra mai og juni 2019.