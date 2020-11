Av Kjersti Busterud / NTB Tema

I mai i år satte Norges Bank styringsrenten til 0. Siden da har boliglånsrentene tikket jevnt nedover. I oktober gikk Sparebanken Øst og deres tjeneste Nybygger.no ut med tilbud om det de hevder er norgeshistoriens laveste rente, med en effektiv rente på 1,1 prosent. Vel å merke dersom du låner over 2 millioner, og lånet er innenfor 50 prosent av boligens verdi.

Eivind Berg er en av dem som har søkt om å bli lånekunde.

– Vi har avventet litt, men nå har det gått over en måned siden Nybygger.no lanserte sitt tilbud uten at noen av de andre bankene har fulgt etter. Så enten er tilbudet for godt til å være sant, eller så er de andre bankene for treige. Uansett landet vi på å søke, sier Berg.

Han bor i enebolig i Bærum sammen med kone og tre barn, og bruker litt av fritiden til å blogge om økonomi på Eivindberg.no.





Enten du skal kjøpe ny bolig eller trenger penger til oppussing, er det lurt å få renta så lav som mulig. Foto: Berit Keilen / NTB

Les også: – Alle har rett til en trygg og god bosituasjon, men boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin (+)

Byttet flere ganger

Det er ikke første gang Berg kaster seg på tilbudet til en av nykommerne blant lånetilbyderne.

– Vi var en av de aller første kundene i Bulder Bank da den ble lansert for et år siden. Vi byttet fordi de på det tidspunktet hadde den klart laveste renten, forteller han.

Før det hadde han og kona lånet hos Boligkreditt.no.

– Vi byttet dit fra Danske Bank, både fordi Boligkreditt.no hadde den laveste renten, men også fordi jeg ønsket lån hos en bank som ikke krevde at jeg var totalkunde for å få de beste lånebetingelsene, sier han.

Berg har få betenkeligheter med å flytte lånet forholdsvis hyppig for å få lavere rente.

– Både hos Nybygger.no og Bulder Bank er hele søkeprosessen automatisert, så søknaden tok meg kanskje 5–10 minutter. Opplysninger om lønn, gjeld og boligens verdi hentes automatisk fra ulike registre, forteller han.

Litt irritert ble han imidlertid da Bulder Bank satte opp renta kort tid etter at han ble kunde.

– Jeg er forberedt på at det kan skje hos Nybygger.no også, hvis jeg får flyttet lånet dit, sier han.

Renten han får hos Bulder Bank er i dag på 1,44, noe som fremdeles er i det nedre sjiktet.

– Det mange liker med Bulder, er at det er en bank som er ærlig. Når lånegraden går ned, settes renten automatisk ned. Man slipper å prute, påpeker han.

– Men har du under 50 prosent belåningsgrad, må du gjøre jobben selv for å få bedre rente. Da har du ikke mer å gå på hos Bulder, legger han til.

Verken Bulder Bank, Boligkreditt.no eller Nybygger.no er for øvrig egne banker, men nyopprettede tjenester fra de allerede etablerte bankene. Nybygger.no og Boligkreditt.no opererer under Sparebanken Øst sin bankkonsesjon, mens Bulder Bank er en tjeneste fra Sparebanken Vest.

Les også: SV vil dekke egenkapitalen med startlån i Husbanken (+)

Starter på topp

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl, ser ingen grunn til ikke å velge den tilbyderen som troner øverst på lista over beste boligrente. Men han anbefaler å følge med.

– Nykommerne har hatt en tendens til å starte på topp, og så faller de litt nedover lista over tid. De som var på topp i fjor er ikke de samme som er på topp nå. Uansett hvilken bank du har, bør du derfor ta en runde omtrent hvert andre år og sørge for at renta fremdeles er konkurransedyktig, sier han.

Carsten Pihl i Huseierne påpeker at nykommerne blant boliglånstilbyderne har hatt en tendens til å starte på topp, men falle litt nedover lista over beste boliglånsrente over tid. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

Han mener alle bankkunder bør sjekke om de har en god rente i dagens marked.

– Etter at styringsrenta ble satt ned, ser vi at det har vært til dels store forskjeller bankene imellom. For dem som ikke har prutet ned renta på en stund, er det definitivt på tide å gjøre det nå, sier han.

At rentene uansett er lave, er ingen unnskyldning.

– Jeg har hørt folk si at rentene er så lave uansett, så det er lite å spare. Men har du et lån på 2 millioner, sparer du 7200 kroner i året dersom du får renta 0,5 prosentpoeng lavere, sier han.

– Før eller siden kommer dessuten rentene til å gå opp igjen, og da er det lurt å starte på et lavt rentenivå, legger han til.

Han anbefaler å starte med å ta en telefon til banken.

– Banken er interessert i å beholde deg som kunde, og er derfor ofte villig til å komme deg i møte. Hvis ikke, ville jeg kontaktet en annen bank, sier han.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Rekordstor aktivitet

På Forbrukerrådets side Finansportalen.no kan du se oversikt over de ulike bankenes boliglånsrenter. Fagansvarlig for Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen, forteller at rentekuttene i vår ga rekordstor aktivitet på siden.

– Den siste uken i mars ble det registrert 72.000 brukere, som er om lag tre ganger det normale nivået, opplyser hun.

Hvor mange som faktisk har byttet bank, vet de ikke før de gjennomfører sin årlige forbrukerundersøkelse i januar.

Ifølge undersøkelsen for i fjor, var det 24 prosent som byttet eller reforhandlet boliglånet sitt i 2019. 35 prosent av disse gjorde dette i forbindelse med kjøp av ny bolig.

Elisabeth Realfsen er fagansvarlig for Finansportalen.no. Rekordmange var i vår inne og sjekket Finansportalens liste over bankenes boliglånsrente. Foto: Ole Walter Jacobsen

Realfsen ser ingen betenkeligheter ved å bytte bank for å få lavere rente, men minner om at man må være oppmerksom på at enkelte banker krever at du flytter flere produkter, som forsikringer og brukskonto.

– I tilfelle må du passe på at også totalprisen er konkurransedyktig, sier Realfsen.

For mange går det gjerne mange år mellom hver gang vi sjekker hva banken koster. En analyse utført av Renteradar.no tidligere i år, viste at kunder som har hatt boliglånet i samme bank i mer enn ti år, har vesentlig høyere rente enn andre.

– Vår oppfordring er selvfølgelig alltid å sørge for at du får en konkurransedyktig rente. Nykommernes lave renter er et godt forhandlingskort hvis du vil forhandle ned renta der du har boliglånet i dag, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!



Beste boliglånsrente

Disse bankene kan for øyeblikket tilby den beste boliglånsrenta dersom du har et lån på 2 millioner med 50 prosent belåningsgrad. På Finansportalen.no kan du legge inn dine tall, og finne ut hvilken bank som gir det beste tilbudet gitt din alder, nedbetalingstid lånestørrelse og belåningsgrad. Tallene er hentet fra Finansportalen.no 19.11.

* Nybygger.no (Rammelån innenfor 50 %) 1,10 %

* Nybygger.no (Boliglån innenfor 75 %) 1,20 %

* Sunndal Sparebank (Boliglån innenfor 50 %) 1,44 %

* Bulder Bank (Boliglån innenfor 50 %) 1,44 %

* Bulder Bank (Boliglån innenfor 55 %) 1,53 %

* NORDirekte (Boliglån innenfor 50 %) 1,55 %

* Himla Banktjenester (Boliglån innenfor 75 %) 1,56 %

* Landkreditt Bank AS (Boliglån innenfor 50 %) 1,56 %

* Landkreditt Bank AS (Grønt boliglån) 1,57 %

* Fana Sparebank (Grønt boliglån innenfor 75 %) 1,61 %

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.