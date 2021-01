Av: Ruth Einervoll Nilsen og Kristin Askjer Lien

Nesten ein gong i minuttet kjem det nye meldingar: Funksjonen «kriserespons» på Facebook går varm rundt Gjerdrum.

Hundrevis av personar i området tilbyr husly, mat, nyttårsfeiring og pengar til dei som er berørte.

– Eg er nesten mållaus, og har grine så mykje. Folk vil så gjerne hjelpe – om det er med husrom, dyreutstyr, barneklede, eller kva det måtte vere, seier Tanya Valkve i Omsorg Jessheim.

Ho og kvardagsheltinnene bak gruppa som hjelper familiar på Romerike, blir fortsatt overstrøymt av meldingar. Sjølv var ikkje Tanya heime før klokka halv to natt til nyttårsafta, etter å ha sortert tøy og hjelpt dei som er ramma.

Allereie har organisasjonen fått så mange klede at dei kunne avlyse nyttårsaftas innsamlingsaksjon.

– Det er berre heilt fantastisk. Denne responsen viser at me fortsatt bryr oss om kvarandre, og ønsker å hjelpe dei som treng det. Eg er enormt rørt over hjartevarmen som kjem til syne i heile Romerike, seier ho.

Både ein vakker og brutal situasjon

– Samtidig som alt dette gode, er det så vondt å tenke på kor mange som ikkje har heimen sin meir. Det går an å erstatte ting, men ikkje ein heim, og folk er sakna, seier Tanya Valkve.

Det er ikkje berre på Romerike at folk vil hjelpe: Omsorg Jessheim har også blitt kontakta av folk frå andre fylke som vil bidra.

I tillegg til husrom, mat og utstyr, har folk òg donert pengar. Pengane dei har samla inn, vil kome godt med i den tøffe tida som kjem.

– Det vil nok ta tid før dette verkeleg slår inn for fleire. Då står me klar til å bistå, med alt det måtte vere, seier Valkve.

Køyde forbi hotellet – så fekk han ein idé

Bakerisjef Johannes Møller køyrer forbi hotellet på Olavsgård kvar dag. Han visste at hotellet eigentleg var stengd, men at det no husa folk som har måtta evakuere frå heimane sine.

– Eg såg for meg korleis kokkane der inne verkeleg må stå på for å gi så mange menneske mat, på eit kjøkken som eigentleg er lagt ned.

Sjefen for Kolonihagen bakeri kjende på eit enormt behov for å hjelpe. Det gjorde han på den måten han kunne.

– Eg er jo ikkje brannmann, og kan ikkje redde folk frå ruinane, men eg kan hjelpe med mat.

På årets siste dag fylte han varebilen med 800 rundstykker, 150 brød, og småbakst og råvarer frå andre kontaktar og grossistar. Eksos på Lørenskog stilte med bil på kort varsel.

– Ein kan føle at ein ikkje kan bidra med så mykje, men alt hjelper, både stort og smått. Då me leverte, såg me kokkane på Olavsgård sto veldig på. Eg trur alle kokkar har eit omsorgsgen i seg.

«Kva treng de?», spurde ho

Nokre mil nord for Gjerdrum, i Eidsvoll, ønskte Kathrine Kronkvist tidleg sterkt å kunne gjere noko for å hjelpe.

– Eg kjente på at me berre har ei overflod av ting og mat og alt no i romjula. Så eg gjekk igjennom ting her i huset. Me treng jo ikkje tre par vottar eller fem luer, seier ho.

Så rulla ballen. Kronkvist sende ei melding til fleire naboar, og etter eit innlegg på Facebook ringde sjefen hennar på Motorforum og sa ho kunne låne ein stor kassebil. Plutseleg hadde ho meir plass.

– Snart var det folk på døra med vinterdressar, vogner og alt mogleg, fortel ho.

Kronkvist ringde til hotellet på Olavsgård på onsdag, kor dei berørte held til, for å spørje kva dei trong. Då fekk ho svaret:

– Alt!

Ein ro over plassen

– Eg hadde grua meg litt til å kome til hotellet, og trudde eg skulle møte eit kaos, og folk som sørga, men det var ein sånn ro der, fortel Kronkvist.

Alt blei lagt i eit stort rom, kor dei evakuerte kunne hente det dei trong.

– Det var sterkt å kunne stå der og faktisk gi folk det dei hadde behov for, helt konkret. Sjampo er jo ikkje det viktigaste i livet, men folk var takksame for å få sitt eige, når dei kanskje ikkje har noko sjølv.

Initiativtakaren oppmodar til å bli med å sortere alt som har kome inn.

– Folk har gjort en kjempejobb med å samle inn, men det er ganske uoversiktelev, og det er lett å kave i alle tinga, seier Kronkvist.

