– Som representant på vegne av barn med foreldre med rusproblemer blir jeg ordentlig forbanna over måten regjeringen velger å gjøre dette på, sier generalsekretær Marius Sjømæling i organisasjonen Barn av rusmisbrukere til VG.

Utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo førte lørdag til strenge nedstenginger i ti kommuner i Oslo-regionen. Søndag ble det innført tiltak i ytterligere 15 kommuner i randsonen.

Kommentar: «Det er vanskelig å forstå at Vinmonopolene i det hele tatt fikk åpne slik de gjorde lørdag»

Samtidig valgte regjeringen å følge Helsedirektoratets råd om å gjenåpne Vinmonopol-butikkene i de berørte kommunene, for å hindre at folk krysser kommunegrenser for å gå på polet andre steder.

Med dette sier regjeringen at Vinmonopolet er viktigere enn skole og fritidsaktiviteter, mener Sjømæling.

Også generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til stusser over avgjørelsen.

– Vi ser det kan være helsefaglige grunner for å åpne Vinmonopolene igjen, men det sender et trist og uheldig signal til barn og unge som har blitt svært hardt rammet av pandemien og som igjen opplever store innskrenkninger, sier Eriksrud til VG.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.