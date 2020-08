– Mitt råd, hvis Trøndelag Ap er opptatt av Ap som helhet, er: velg en annen kandidat, sier hun til VG.

I perioden fra 2007 til 2013 var hun statssekretær i det som da het Nærings- og handelsdepartementet, hvor Trond Giske var næringsminister fra 2009 til 2013. Overfor avisa understreker Lind at hun har respekt for at Trøndelag Ap har rett til å velge den lederen de vil ha. Likevel mener hun det er for tidlig at Giske blir fylkesleder.

Les også: Jette Christensen: Smertefullt å lese innleggene til unge Ap-kvinner

– Valget av Trond Giske har provosert og satt i gang diskusjoner, og derfor mener jeg som Anette Trettebergstuen at det er for tidlig. Hensynet til hele partiets fremtid må være med når Trøndelag Ap skal ta sitt valg, sier Lind, som i dag er generalsekretær i Redningsselskapet.

Les også: Støre vil ha slutt på indre stridigheter i Ap

Trond Giske har ikke besvart NTBs henvendelse om å kommentere saken.