Av Bibiana Piene

Én milliard friske koronakroner til idretten og frivilligheten er positivt, mener Johnsen. Men samtidig etterlyser han en bredere ordning som favner flere av de 320 medlemsorganisasjonene.

– Det er sikkert halvparten av organisasjonene som ikke har noen nytte av denne ordningen, sier Johnsen til NTB.

Tredje krisepakke

Kulturminister Abid Raja (V) presenterte torsdag en tredje krisepakke på én milliard kroner for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten som følge av viruspandemien. Den skal dekke inntektsbortfall i perioden 1. september til 31. desember fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud idrettslag og frivillige organisasjoner måtte ha.

For å stimulere til mer aktivitet vris ordningen fra 1. november i retning av å belønne de arrangørene som kun delvis avlyser, stenger eller utsetter sine arrangementer og aktiviteter som følge myndighetenes råd eller pålegg. Disse kan søke om å få kompensert 70 prosent av sine tap, mens arrangementer eller aktiviteter som blir helt avlyst, bare vil få 50 prosent i kompensasjon.

Johnsen er både glad for at ordningen videreføres og at det stimuleres til mer aktivitet.

– For dem som kommer inn under ordningen, er dette et veldig viktig tilskudd. Vi ønsker å komme i gang med aktivitet. At myndighetene sier at de ønsker å støtte oppunder det, er vi glade for, sier han.

Skuffet

Frivillighet Norges mener tre krav må innfris for å sikre frivilligheten fremover: Full momskompensasjon, innføring av momskompensasjon for frivillighetsbygg og tiltakspakke for omstilling i frivillige organisasjoner.

I pakken som ble presentert torsdag, er ingen av kravene innfridd. Skuffende, mener Johnsen.

– En momskompensasjon ville vært mer ubyråkratisk og nådd langt bredere ut, sier han og peker på at mange organisasjoner ikke har kunnet søke på ordningen fordi de har inntekter som faller utenfor.

I tillegg skvises mange ut på grunn av minimumsgrensen på inntektsbortfall på 25.000 kroner.

Omlegging koster

Johnsen peker også på at mange organisasjoner nå må legge om aktivitetene på grunn av nye smittevernregler. Også det koster penger.

– Mange har kanskje ikke hatt behov for støtte, men framover vil mange måtte endre sine aktiviteter slik at de kan gjøres innenfor smittevernreglene. De kommer til å trenge støtte til dette. Jeg håper på dialog med myndighetene om dette framover, sier han.