Om ti år ligger det an til at de direkte utslippene fra Forsvarets bruk av drivstoff til flyene, båtene og kjøretøyene sine, vil være hele 33 prosent høyere enn i fjor.

Det går fram av klimaeffekten av Forsvarsdepartementets budsjett, i Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for 2020.

«Utsleppa i 2030 vil vere vesentleg høgare hovudsakeleg som følgje av innfasing av F-35 jagarfly», står det å lese der.

Flere miljøorganisasjoner fortviler over dette.

– Det er generelt et stort problem at militæret i verden får fritak fra klimarapportering og klimatiltak. Slik kan vi ikke ha det når alle deler av samfunnet skal ned på nullutslipp innen 2050, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

207 prosent økning

I fjor var de beregnede utslippene fra Forsvarets fly, båter og kjøretøy på 242.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Fram mot 2030 antas det at det vil vokse til 322.000 tonn CO2-ekvivalenter, selv om det forventes en nedgang i utslippene fra både Forsvarets administrative kjøretøy og båtene deres.

Forklaringen er til dels en antatt vekst i utslippene fra de militære kjøretøyene på 12,5 prosent. Denne økningen blir likevel satt fullstendig i skyggen av hva som er i vente for Forsvarets flygende materiell. Beregningene tilsier utslipp som er 207 prosent høyere i 2030 enn de var i 2018.

Det innebærer at Forsvarets luftfartøy, med de nye F-35-jagerflyene i spissen, alene vil stå for 56 prosent av Forsvarets samlede direkte utslipp da, mot 36 prosent i fjor.

Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet forklarer økningen med at F-35-jagerflyene har «en vesentlig kraftigere motor» enn F-16 flyene de skal erstatte.

5.600 liter i timen

Gjennomsnittlig drivstofforbruk for de nye jagerflyene anslås å være så mye som 60 prosent høyere enn hos dagens jagerfly.

For hver flytime er det snakk om 5.600 liter for F-35, mot 3.500 liter for F-16.

– Hvordan ser politisk ledelse på at utslippene fra forsvarssektoren kommer til å øke betydelig som følge av kjøpene av F-35-jagerflyene?

– Det er bred enighet om at det å løse klima- og miljøutfordringene er blant de største oppgavene vi står overfor i vår tid, svarer Gjemble.

– Forsvarssektoren faser ut fossil olje til oppvarming for å redusere utslipp av klimagasser. Når det gjelder våre nye kampfly legges det opp til at så mye som mulig av den operative treningen med F-35 skal foregå i simulator. Målt som andel av ren operativ trening med F-35, er forventet andel av simulatortrening i framtiden anslått til om lag 40 prosent. Dette er vesentlig høyere enn for F-16, fortsetter han.

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre nærområder vil påvirke i hvor stor grad vi vil måtte benytte våre kampfly til å løse oppdrag og dermed omfanget av klimautslipp, sier Gjemble også.

Gjemble understreker dessuten at det «er knyttet betydelig usikkerhet» til utslippsberegningene i forslaget til statsbudsjett for 2020.

– Både aktivitetsnivået og drivstofforbruket er basert på overordnede målsettinger og generelle data. Anslag om drivstofforbruk på materiellsystem som ikke er ferdig innfaset, er svært usikre, påpeker han.

– Gjør verden farligere

SV har tidligere argumentert med at 40 nye F-35-jagerfly burde være nok i stedet for de 52 som Norge nå etter hvert skal få, for å spare penger.

– Disse tallene viser at det ville vært bra for klimaet også, konstaterer partiets Lars Haltbrekken nå.

– Kjøpet av 52 nye jagerfly nuller ut effekten av alle andre klimatiltak i Forsvaret og sørger for at utslippene går kraftig opp. Forsvarets utslipp viser at også de må gjennomføre utslippskutt slik resten av samfunnet må, tilføyer han.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, er enig.

– Klimakrisa krever handling på alle samfunnsområder. Det må selvsagt inkludere svindyre, forurensende jagerfly. Statsbudsjettet legger ikke opp til å nå Norges klimamål. Vi forventer oss at opposisjonen fortsetter å utfordre regjeringen både på flyutslipp og oljeleting, sier Pleym.

Også Hege Skarrud, leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, mener antallet nye jagerfly bør reduseres.

– Vi kjøper forsvarsmateriell med en tanke om å forsvare oss mot konflikt, mens vi samtidig er med på å gjøre verden til et farligere sted gjennom økte klimagassutslipp og å bruke mer av verdens raskt minkende ressursgrunnlag. Klima- og miljøkrisa river livsgrunnlaget vekk fra under føttene våre over hele verden, og her vil vi bidra til å skape flere og flere konflikter. Norge bør som minimum utrede denne risikoen ved kjøp av nye jagerfly, samt begrense antallet drastisk, sier hun.

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom ser ingen grunn til at Forsvaret skal være i en særstilling når det gjelder behovet for utslippskutt.

– Høyre sa en gang at klima skulle gjennomsyre alt denne regjeringen gjør, men dette viser at det bare er tomme ord i forsvarspolitikken. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har like mye ansvar som alle andre for å sikre utslippskutt. Her sluntrer han unna.

Forsvaret kan ikke være fritatt fra utslippskutt, mener Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

