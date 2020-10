Høyre er største parti på målingen som er gjennomført av Respons Analyse. Partiet går fram 1,7 prosentpoeng, til 26,5 prosent.

Ifølge VG mister Arbeiderpartiet 31.000 stemmer til Høyre. Det betegner Johan Giertsen, som står bak nettstedet Poll of polls, som alvorlig.

– Det er større tap enn det har vært tidligere. Dette året begynte med at Ap hentet velgere fra Høyre, så har det jevnet seg ut etter at koronasmitten kom. Nå går de i minus. Det er alvorlig fordi det er en blokkovergang, sier Giertsen.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger:

Rødt 4,3 (+0,4), Sosialistisk Venstreparti 8,1 (+1,3), Senterpartiet 14,0 (-0,7), Miljøpartiet De Grønne 4,6 (+0,1), Kristelig Folkeparti 3,1 (-0,2), Venstre 3,6 (-0,4), Fremskrittspartiet 11,6 (+0,1).

Dermed ligger begge Høyres regjeringspartnere under sperregrensa. Og til tross for Aps fallende oppslutning ville det ha ligget an til regjeringsskifte om målingen var valgresultat – hvis Ap, SV og Sp får hjelp av Rødt eller MDG. De tre førstnevnte ville ha fått 81 stortingsmandater, mens dagens regjeringspartier og Frp til sammen ville ha fått 72 mandater.

Målingen er gjennomført mellom 28. og 30. september, og 1.001 personer er intervjuet. Feilmarginen ligger mellom 2 og 3 prosentpoeng.