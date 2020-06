Saken er oppdatert

Fylkeslaget i Viken foreslår klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som ny partileder, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som 1. nestleder og kultur- og likestillingsminister Abid Raja som 2. nestleder.

Samtidig mener Viken Venstre at Solveig Schytz bør få plass i sentralstyret.

– Viken Venstre er i dag underrepresentert i partiets ledelse, og det må korrigeres. Vi ønsker Solveig Schytz inn i sentralstyret sammen med Abid Raja, sier Trond Svandal, nestleder i Viken Venstre, i en pressemelding.

Rotevatn takker for tilliten.

– Etter at jeg meldte ifra om at jeg stiller som partileder, har jeg fått mange positive tilbakemeldinger fra hele landet, skriver Rotevatn i en SMS til NTB.

– Jeg håper vi kan ha en fortsatt god og åpen prosess fram mot landsmøtet og er klar for å stå på for Venstre uansett.

en pressemelding.

Raja får støtte fra Møre og Romsdal

Det er også klart at Agder Venstre vil ha Rotevatn på topp, med Melby som første nestleder og Stad-ordfører Alfred Bjørlo som andre nestleder, ifølge fylkeslagets hjemmeside.

Nestleder i fylkesstyret Anne Margrethe Larsen ønsker imidlertid Melby som leder og Rotevatn som første nestleder.

Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal ønsker derimot at kulturminister Abid Raja skal bli Venstres nye partileder når Trine Skei Grande takker av i september.

«Bekrefter at Møre og Romsdal Venstre foreslår Abid Raja som ny leder i Venstre», skriver fylkesleder Ragnhild Helseth i en tekstmelding til NTB etter at NRK hadde omtalt saken mandag.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Rogaland vil ha Nybø

Tidligere har Rogaland Venstre pekt på næringsminister Iselin Nybø som sin foretrukne lederkandidat.

Trine Skei Grande ble i vår innstilt til en ny periode som partileder, men trakk sitt kandidatur. I slutten av mai gikk Rotevatn ut og lanserte åpent sitt kandidatur til ledervervet.

Fristen for å komme med nye innspill til valgkomiteen etter at Grande trakk seg, gikk ut mandag. Valgkomiteen vil denne uka lage en intern oversikt over innspillene, men skal ikke møtes før i august. Frist for å legge fram en ny innstilling er 28. august.

Venstres koronautsatte landsmøte skal arrangeres 26. og 27. september. (NTB)

Les også: Raja melder seg på i lederkampen i Venstre