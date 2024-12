Fem personer pågrepet etter knivstikking på Mortensrud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alle fem har fått status som siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Fire av de pågrepne er under 18 år, og en er over 18 år, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet har i dag aksjonert mot personer som vi mener kan knyttes til drapsforsøket i Dalsroa i bydel Søndre Nordstrand lørdag 16. november, sier politiadvokat Benedicte Malling.

De fire som er under 18 år, fremstilles for varetektsfengsling i dag, mens den femte fremstilles torsdag.

– Politiet har jobbet aktivt med denne saken i over to uker, og det er nedlagt en betydelig mengde ressurser for å oppklare saken. Saken etterforskes med høy prioritet, sier Malling.

En mann i 20-årene ble funnet knivstukket utendørs i et boligområde på ettermiddagen 16. november. Han ble alvorlig skadet, men er utenfor livsfare, opplyser Malling. Han er nå skrevet ut fra sykehus.