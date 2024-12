Frosta-legen har erkjent ny voldtekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Undersøkelsene er for omstendelige og gjentakende. Det blir aldri ferdig, sa Arne Bye, som er tiltalt for overgrep mot 94 kvinner.

Fra før hadde han innrømmet misbruk av stillingen som lege for å få seksuell kontakt med den samme kvinnen.

Så langt hadde Bye erkjent ti voldtekter av til sammen åtte kvinner, ifølge Adressa. Tre av dem innrømte han da tiltalen ble lest opp, mens de andre innrømmelsene har kommet underveis.

Arne Bye er tiltalt for voldtekt av 87 kvinner og for å ha misbrukt sin stilling som lege for å skaffe seg seksuell omgang med totalt 94 kvinner. Handlingene skal ha skjedd i perioden 2004 til 2022 mens Bye var fastlege og kommuneoverlege i Frosta kommune i Trøndelag.

Det er satt av totalt 16 uker til saken. Den avsluttes i midten av februar.

