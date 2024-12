Pendlersaken: – Ann-Mari bør belønnes, ikke straffes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I oktober fortalte Dagsavisen om Ann-Mari Lofthus som har 440 kilometer reisevei tur-retur jobb, men som på årets skatteoppgjør ikke fikk en krone i fradrag for pendlerbolig.

Det er fordi regjeringen i 2018 bestemte at man ikke lenger skal ha rett til pendlerfradrag dersom man har bodd og arbeidet på samme plass i mer enn 24 måneder - den såkalte 24-månedersregelen.

– At det ble gjort ved et pennestrøk, oppleves veldig urettferdig. Det forundrer meg at det var så lett å gjøre det, sier Lofthus, som er postdoktor ved Høgskolen Innlandet på Elverum og bor på Kongsberg.

Samtidig kan politikerne selv ha sine pendlergodtgjørelser på ubestemt tid, i tillegg til en rekke andre fordeler som følger med å være folkevalgt.

Forsker Ann-Mari Lofthus mistet pendlerfradraget på grunn av 24-månedersregelen. (Gry Catinka Wold)

Vil jobbe for endring

Senterpartiets Kjerstin Wøyen Funderud sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Regelen om at man ikke skal ha rett til pendlerfradrag dersom man har bodd og arbeidet på samme plass i mer enn 24 måneder, ble innført av Solberg-regjeringen i statsbudsjettet for 2018, mot Senterpartiets stemmer, sier hun.

– Solberg-regjeringen mente da at to års sammenhengende arbeidsforhold burde være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg «den nye situasjonen». De tok altså utgangspunktet i en situasjon der man hadde skaffet seg jobb et annet sted i landet med sikte på å flytte etter. I eksempelet Dagsavisen trekker fram, er situasjonen helt annerledes.

Ann-Mari Lofthus har 440 kilometer reisevei tur-retur jobb som postdoktor ved Høgskolen Innlandet på Elverum og bor på Kongsberg. Der har hun jobbet siden 2017, og fått godtgjørelse for blant annet pendlerbolig slik at hun ikke må kjøre tre timer hver vei til jobb.

Les også: Bergstø: – En kamp vi vil kjempe til siste slutt

Da regjeringen i 2018 bestemte at man ikke får godtgjørelse etter 24 måneder på samme arbeidsplass, og at det skulle gjelde fra 2020, har dermed Lofthus ikke mottatt godtgjørelse for pendlerbolig over skatteseddelen for 2023.

Funderud mener Ann-Mari Lofthus sin situasjon er et eksempel på hvor feil regelen slår ut i praksis.

– Vi har en forsker med en kompetanse som er etterspurt av Høgskolen på Innlandet. Hun er villig til å ta belastningen med å pendle fra Kongsberg til Elverum for å fylle stillingen som postdoktor, selv om hun og familien fortsatt ønsker å bo på Kongsberg.

– Min mening er at pendlere som Ann-Mari Lofthus, som bruker av sin fritid for at samfunnet skal ha mobilitet i arbeidsstokken og bedre tilgang på arbeidskraft skal belønnes, ikke straffes.

Funderud sier at Sp har gjort mange grep for å gjøre det mer lønnsomt for arbeidsfolk som pendler.

– Det er en jobb vi fortsetter. Jeg vil jobbe for en endring i reglene, slik at pendlere som Ann-Mari Lofthus kan få fradrag for merkostnadene hun har til kost og losji også etter 24 måneder.

Les også: Rammes av pendlerregler: – Jeg føler meg tvunget til å slutte i jobben min

---

Pendlerfradrag

Dersom du på grunn av ditt arbeid må overnatte utenfor hjemmet ditt, kan du ha krav på fradrag for de ekstra kostnadene du har hatt til kost, losji og besøksreiser.

Det er en forutsetning at det er en ekstra kostnad og at den ikke er dekket av arbeidsgiveren din.

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Kilde: Skatteetaten

---

Hans Andreas Limi intervju Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. (Thomas Fure/NTB)

Ingen tar ansvar

Finansdepartementet peker til daværende ansvarlige i departementet, Fremskrittspartiet (Frp), på spørsmål om hvilke vurderinger som ligger til grunn for å enten tvinge folk til å bytte jobb, eller flytte, hvis de har hatt fast jobb og bostedsadresse som pendlere i mer enn 24 måneder.

– Henvendelser om hvorfor den daværende regjeringen foreslo en innstramming i pendlerreglene må rettes til Frp på Stortinget, skriver statssekretær i Finansdepartementet Skjalg Fjellheim (Sp) i en e-post til Dagsavisen, med blikk på at det var Solberg-regjeringen som foreslo at pendlerfradraget skulle tidsbegrenses til 24 måneder i statsbudsjettet for 2018.

Hans Andreas Limi (Frp) er finanspolitisk talsperson i partiet, og svarer Dagsavisen slik i en e-post:

– Det er dagens regjering som har ansvar for det de legger fram for Stortinget. Vi har ikke registrert at finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tatt noen initiativ til å gjøre endringer i denne regelen. Dagsavisen bør utfordre de som sitter med ansvaret i dag på hvorfor de ikke har evaluert og eventuelt foreslått endringer.

Dagsavisen har konfrontert Limi med at vi allerede har fått svar fra dagens Finansdepartement, som henviser tilbake til dem – og bedt om en kommentar på dette. Det har vi ikke fått.

Les også: Frp frykter kaffekoppavgift: – Meningsløst å gjøre hverdagen dyrere

---

Disse spørsmålene har vi stilt Finansdepartementet, Frp og Sp:

– Hvilke vurderinger er gjort i forhold til å se på hvordan denne bestemmelsen rammer arbeidstakere og deres familier? Nå har ikke min kilde hjemmeboende barn, men en stor del av arbeidsstokken har jo det.

– Kilden sier at hun føler seg tvunget av storting / regjering til å flytte eller si opp jobben sin. Kommentar til dette?

– Hvilke vurderinger som er gjort i forhold til hvordan bestemmelsen rammer arbeidsgiver – som opplever problemer i forhold til å få besatt stillinger ute i distriktene?

– Hvilke vurderinger er gjort i forhold til hvordan bestemmelsen rammer arbeidsplasser i distriktet, som vil oppleve stadige utskiftninger i arbeidsmiljøet?

– Kilden mener 24-månedersregelen påvirker arbeidsmulighetene i distriktet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, og oppleves som distriktsfiendtlig. Kommentar til dette?

---

Les også: Vil du se juleteater? Stor oversikt over årets forestillinger (+)

Les også: – Disse er Norges dårlige samvittighet

Les også: Plastforhandlinger mot slutten: – Noen land vil ikke ha en avtale