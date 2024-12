Politiet slår alarm etter ungdomsbråk: – Konfliktnivået har eskalert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Denne uken har politiet måttet rykke ut to ganger etter slagsmål i Jessheim sentrum, hvor rundt 15 ungdommer har barket sammen. Ingen av de involverte har blitt alvorlig skadet, skriver Romerikes Blad.

Politiet mener det dreier seg om to grupperinger av ungdommer i alderen 15-16 år fra Jessheim-området som har vært involvert i begge hendelsene.

Mandag kveld oppsto det nok en gang tumulter ved Jessheim stasjon. To sivile politibetjenter ble vitne til at ungdommene begynte å slåss. Flere av guttene stakk fra stedet da politiet grep inn.

Flere av de involverte fikk forbud mot å oppholde seg i Jessheim sentrum.

– Politiet har god kjennskap til de involverte. Dette er ikke en tilfeldig hendelse eller tilfeldige personer, sier Halvor Mangerud, seksjonssjef for nærpoliti ved Ullensaker politistasjonsdistrikt.

Politisjefen forteller at de er i dialog med flere av de foresatte til ungdommene.

– Vi ønsker at flere foreldre engasjerer seg mer og er tilgjengelige for sine barn. Dette handler i stor grad om tydelig grensesetting, og at brudd på avtaler får konsekvenser, sier Mangerud.