Naf hardt ut mot regjeringens avgiftsøkninger for bil

– Små økninger over tid slår også ut på lommeboka til folk, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf, i en pressemelding der organisasjonen ber om at bilistene skjermes fra flere økninger i drivstoffavgiftene.

I forslaget til budsjett for 2025 vil regjeringen øke de samlede avgiftene på bensin og diesel med 0,07 øre per liter. For å veie opp for det vil regjeringen redusere veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften på bensin- og dieselbiler.

Ifølge Naf har de totale avgiftene på bensin økt med 1 krone og 17 øre og avgiftene på diesel økt med 81 øre i regjeringens fartstid.

– År for år har økningene i bensin- og dieselavgifter vært små, men over tid bygger det seg opp. Vi har ennå ikke sett at regjeringen holder løftet fra Hurdalsplattformen om å sette ned avgiftene på bensin og diesel, sier Handagard.

Naf syns videre det er helt uforståelig at avgiften på å eie elbil, trafikkforsikringsavgiften, skal økes for de over 750.000 elbilene i Norge.

– Bilistene trenger ikke flere avgiftsøkninger. Det viktigste tiltaket for å sikre overgang til en mer klimavennlig bilpark er at det fortsatt lønner seg å ha elbil, sier Handagard.

