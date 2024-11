Unge menn stadig mer positive til EU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

42 prosent av norske menn ville stemt ja ved en folkeavstemning, mot 27 prosent av kvinnene. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio Research for Klassekampen og Nationen.

Blant nordmenn under 30 år er det et tydelig ja-flertall blant dem som har tatt stilling: 47 prosent sier ja til EU-medlemskap, mens 30 prosent sier nei.

Men det er fortsatt klart neiflertall i folket. Om det hadde vært folkeavstemning om EU i morgen, ville 34,9 prosent stemt ja, og 46,7 prosent nei. 18 prosent «vet ikke».

Dette er likevel den svakeste målingen for nei-siden siden november 2009.

Forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning understreker at nordmenns syn på EU har vært stabilt over tid.

– Det er totalt sett et veldig solid neiflertall når det gjelder holdningen til EU-medlemskap. Det som svinger, er andelen som sier «vet ikke», sier Bergh.

At ungdommen er positive, forklarer valgforskeren slik:

– De som er unge, og til dels også de som ikke er fullt så unge, har ikke opplevd den forrige EU-debatten. De danner sin mening ut fra situasjonen her og nå, sier Bergh.

Les også: Nyvalg kan sparke i gang EU-debatt på Island – kan påvirke Norge