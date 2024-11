Signalfeil skaper forsinkelser i togtrafikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ett spor mindre i bruk gjennom Nationaltheatret. Det medfører forsinkelser og innstillinger. Feilretter har rykket ut. Vi krysser fingrene for at det ikke tar lang tid, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB klokka 7.

Men det er altså allerede forsinkelser i togtrafikken onsdag morgen.

– Skøyen–Oslo S har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt. Dette skyldes en signalfeil, meldte Vy på sine nettsider klokka 6.50.

– Det har oppstått en signalfeil mellom Nationaltheatret og Oslo S. Se Flytoget app eller Flytoget.no for detaljert reiseforslag, melder Flytoget.