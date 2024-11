Rødt: En dødelig cocktail for arbeidslivet

– Høyres forslag er en dødelig cocktail for arbeidslivet, tordner Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Valgløfte

Erna Solberg vil forandre norsk arbeidsliv om hun igjen blir statsminister etter neste års valg, og vil åpne for mer innleie og midlertidig ansatte i arbeidslivet.

– Barrierene regjeringen har laget på innleie av arbeidskraft, bør mykes opp igjen, sa Solberg til NRK i forrige uke.

– Samtidig vil Høyre fjerne en rekke beskyttelsesregler i arbeidsmiljøloven, ikke minst hva angår ungdom og søndagsarbeid. Torsdag stemmer vi over dette forslaget på Stortinget, sier Mímir Kristjánsson til Dagsavisen.

Høyres forslag er en dødelig cocktail for arbeidslivet. — Mímir Kristjánsson (Rødt)

– Unge under 14 år skal få arbeide mer enn to timer i uka. Unge mellom 15 og 18 skal få jobbe seinere på kvelden. Og ungdom mellom 18 og 20 skal få skjenke sprit som de ikke har lov til å drikke, sier Rødt-representanten.

– I tillegg har partiet foreslått i sitt program å opprette en ny kategori, som heter «delvis uavhengig stilling» i arbeidslivet, slik at flere skal kunne unngå lovens arbeidstidsbestemmelser.

Høyre vil også at det skal bli enklere å holde søndagsåpent. De vil at kommunene selv skal få bestemme.

I Oslo har byrådet foreslått at butikker langs Karl Johans gate skal få holde åpent på søndager, skriver NRK.

– Vi ønsker å gjøre Oslo enda mer levende, sa Anita Leirvik North (H) til statskanalen tidligere i november.

Kultur- og næringsbyråden vil ha restauranter, kulturliv, men også varehandel med på laget.

– Å gi butikker i Oslo muligheten til å holde åpent på en søndag kan bidra til dette, sa hun.

Ovenfor NRK presiserer hun at det ikke er snakk om hele Oslo, men deler av Oslo sentrum.

– Selv ikke jeg synes det er galt at butikkene i Geiranger er søndagsåpne, når det kommer inn et turistskip. Og det er masse turister både i Oslo og Stavanger. Men disse to byene er ikke først og fremst turistkommuner. De er kommuner hvor det bor masse folk, sier Mímir Kristjánsson.

Mimir Kristjansson (Rødt) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Får Høyre det som de ønsker vil det altså bli opp til kommunene selv å bestemme.

– I dag er det Statsforvalteren som har det avgjørende ordet for om en kommune regnes som turistkommune eller ikke. Men det kan det bli slutt på, sier han.

– Blir butikkene først åpnet på søndager, er det vanskelig å få stengt de igjen, mener han.

Stemmes over

Torsdag skal Høyres forslag stemmes over i stortinget, men forslagene fikk ikke flertall i arbeids- og sosialkomiteen, da de ble behandlet der.

Komiteens anbefaling, som også Høyre stiller seg bak, er at «Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som kan øke organisasjonsgraden blant unge, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte».

– I og for seg et vagt forslag, og et slags plaster på såret, sier Mímir Kristjánsson.

– Men om forslaget nå blir nedstemt, så viser dette med tydelighet hva vi kan vente oss om Høyre får regjeringsmakt etter neste valg. Slik det ser ut på målingene akkurat nå, har Høyre og Frp flertall i stortinget. Blir det sånn etter valget, kan de gjøre akkurat det de vil. Og det er det vi ønsker å advare mot, sier Mímir Kristjánsson.

– Dødelig cocktail i norsk arbeidsliv

– Kombinasjonen av disse forslagene til Høyre blir en dødelig cocktail i norsk arbeidsliv. De vil åpne en låvedør for innleide, midlertidige og delvis uavhengige ansatte. Når flere får utrygg tilknytning til arbeidslivet og må stå med mobiltelefonen i hånda og vente på vakter, da blir det umulig å stå på krava og si imot sjefen, sier Mímir Kristjánsson.

– At man da samtidig vil la unge jobbe seinere på kvelden og i praksis åpne for generell søndagshandel landet over, betyr det et frislipp av en annen verden. Det er ikke lett for innleide eller midlertidig ansatte ungdommer å si nei til å jobbe seint, eller til å si nei til en søndagsvakt, sier han videre.

Han mener at Høyres forslag flytter makta i norsk arbeidsliv systematisk oppover.

– Når de som jobber mister tryggheten, så mister de også friheten. I stedet får sjefene en ny frihet, til å leie inn, ansette midlertidig og sjonglere med folks liv akkurat som de vil, sier han.

Passende beskrivelse

SVs Freddy André Øvstegård som har vært med på å behandle saken i arbeids- og sosialkomiteen, er enig i Mímir Kristjánssons beskrivelse av Høyres forslag som en giftig cocktail for arbeidslivet.

SVs Freddy André Øvstegård. (Javad M.Parsa/NTB)

– Det er en passende beskrivelse. Kan legge til min egen: Høyre ofrer ungdommen på sitt ideologiske alter. Høyre viser sitt sanne og gamle seg når de foreslår å ta vekk beskyttelse for unge arbeidstakere, som å bli presset til nattarbeid. Dette er gammel høyreideologi på sitt verste: mer makt til sjefen, mindre til deg som arbeidstaker, sier Øvstegård til Dagsavisen.

Erna Solbergs arbeidslivsdrøm er et mareritt fra 1800-tallet. — Freddy André Øvstegård (SV)

– Erna Solbergs arbeidslivsdrøm er et mareritt fra 1800-tallet. Vi trenger sterkere beskyttelse og mer makt for arbeidsfolk, ikke mindre slik som Høyre foreslår. Jeg ser ingen fordeler her. En blåblå regjering med rent flertall vil være den dårligste nyheten for norske arbeidstakere på mange tiår. Nå må alle våkne og se hva som står på spill: Rettigheter, frihet og trygghet på jobb handler om politikk. Det må kjempes fram, og kan raseres fort, sier han.

Skal få jobbe

Høyre mener unge som kan og vil jobbe litt mer skal få lov til det.

Det sier Høyres Henrik Asheim til Dagsavisen.

Henrik Asheim (H) (Javad Parsa/NTB)

Høyre mener unge som kan og vil jobbe litt mer skal få lov til det. — Henrik Asheim (H)

– Jeg tror de fleste ser at å la unge få lov til å jobbe litt ekstra for å tjene egne penger og opparbeide seg arbeidserfaring verken er «dødelig» eller en «ofring». Den karakteristikken får stå for deres regning. Høyre mener unge som kan og vil jobbe litt mer skal få lov til det, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Alle er enige om at ungdom i skolealder skal ha strengt regulerte arbeidstider, men dagens regler fører til bisarre eksempler som at unge på kveldsskift kan stå i oppvasken til midnatt, men ikke få lov til å servere mat. Det er et meningsløst forbud som kanskje ikke er store regelendringen, men som betyr noe for unge med deltidsjobb, legger han til.

Han mener det er synd at venstresidens største kamp har gått fra å være å få folk i jobb, til å holde folk unna jobb.

– Det å ha en jobb å gå til handler ikke bare om å få en inntekt, men også om å skaffe seg arbeidserfaring og føle på at noen har behov for deg. At unge som ønsker å jobbe skaper såpass stor furore på venstresiden, sier vel strengt tatt mer om venstresiden enn det gjør om Høyre, sier Asheim, som også er medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

Vil svekke rettigheter

LO mener Høyre og Frp vil svekke unges rettigheter til fast jobb og trygghet med sine forslag.

– Vi er den første generasjonen som kan få færre muligheter enn foreldregenerasjonen vår. 100.000 ungdommer står utenfor jobb eller utdanning. Næringslivet sliter samtidig med å rekruttere nok folk. Det er fullt mulig å satse på unge uten å svekke rettighetene våre, sier LOs ungdomsrådgiver Sindre Hornnes til Dagsavisen.

Ungdoms-rådgiver i LO, Sindre Hornnes. (Landsorganisasjonen LO)

– Det å viske ut grensene for hvilke oppgaver voksne kan gjøre, og hva skoleelever kan gjøre, er kritikkverdig. Høyre og Frp ønsker en frihet for sjefen til å kunne beordre 15-åringer til å jobbe nattevakt. Dersom Høyre og Frp får det som de vil, så skal 15-åringer kunne bli satt til å servere nattmat til fulle, utålmodige voksne. Så skal de stå opp noen timer etterpå for å gå på skole, sier han videre.

Ved nattarbeid er også risikoen for vold og ubehagelige opplevelser ganske stor. — Sindre Hornnes, LO

Han mener det er spesielt at Høyre foreslår politikk som er så lite kunnskapsbasert.

– Forskning viser at nattarbeid er skadelig, og øker risikoen for psykiske og fysiske sykdommer. Ved nattarbeid er også risikoen for vold og ubehagelige opplevelser ganske stor. Selv om de fleste vil jobbe mest mulig, må det være noen grenser, spesielt de yngste, som er mest sårbare, sier Hornnes.

– Høyre ligger per nå an til å få flertall med Frp ved neste valg. Er dette hva vi kan vente oss om de kommer i regjering?

– Det er nesten forfriskende ærlig fra Høyre at de er så tydelige på at de ønsker å svekke unges rettigheter. Ofte pakker Erna og Høyre politikken sin utydelig inn i vurderinger og utredninger. Slik landet ligger på målingene, med et offensivt NHO, og Frp på fremgang, vil nok helsefagarbeidere, butikkarbeidere og sykepleiere også kunne forvente kutt i sykelønnen sin, for å finansiere at de rikeste i landet skal få slippe å betale skatt på sine gigantformuer, sier han.

