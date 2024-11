Frosta-saken: Retten fikk se video av feil pasient

– Det kom innspill fra forsvarer og tiltalte i pausen som stiller spørsmål ved om det er riktig pasient på videoen, sa statsadvokat Eli Nessimo i retten ifølge rikskringkasteren.

Videoen skal vise at Bye voldtar en kvinne under en undersøkelse på legekontoret. Den ble vist etter at en av de fornærmede i saken tidligere hadde fortalt retten om hva som skjedde med henne, men videoen viste i stedet overgrepet av en annen kvinne.Retten ble satt på pause mens videofilen ble gjennomgått på nytt. Omsider ble det kjent at det var feil kvinne i videoen.

Det er ikke første gang dette skjer. Også tidligere har kvinner blitt forvekslet i videomaterialet fra legekontoret, ifølge NRK.

Da rettssaken startet forrige uke, ble det klart at en av de fornærmede hadde fått saken sin avvist fordi feil videofil ble vist.

– Da vi fikk innhentet riktig videofil, var det vår vurdering, i kombinasjon med andre bevis, at saken måtte legges til side på grunn av bevisets stilling, sa Nessimo den gang.

Politiet har funnet videomateriale på til sammen 5500 timer som viser 77 av de totalt 94 fornærmede i saken.