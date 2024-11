Breivik med nytt krav om løslatelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Steinar Schjetne/NTB og Peter Tálos/NTB

– Han har en rett til å søke avslutning på en tidsubestemt straff. Det er en rett han har og en rett han benytter seg av, sier Anders Behring Breiviks mangeårige forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til NTB.

Det har gått drøyt to og et halvt år siden den terrordømte 45-åringen forrige gang begjærte seg prøveløslatt. Den gangen fikk han blankt avslag, og Agder lagmannsrett så ikke noen grunn til underlegge saken ankebehandling siden utfallet uansett syntes å være det samme som i tingretten.

Breivik soner en dom på 21 års forvaring med en minstetids på ti år etter terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011.

Når minstetiden er utløpt, har enhver forvaringsdømt anledning til å fremme begjæringer om løslatelse teoretisk sett hvert år – i praksis må det har gått ett år etter at siste avslag ble rettskraftig.

Ny psykiatrisk erklæring

Sentralt for Ringerike, Asker og Bærum tingrett er de sakkyndiges vurdering av om Breivik har gjennomgått endringer siden 2012, om han fortsatt er farlig og faren stor for at han skal begå ny, alvorlig voldskriminalitet hvis han slipper ut av fengsel nå.

Den over hundre sider lange sakkyndigrapporten er den første fullstendige erklæringen om Breivik siden rettssaken i 2012. De nye rettspsykiatrisk sakkyndige, psykiater Pia Jorde Løvgren og psykologspesialist Kåre Nonstad, skal redegjøre for sin rapport når retten settes andre dag.

– Jeg ønsker ikke å gi noen kortversjon av den før rettssaken, men jeg oppfatter den som viktig, sier Storrvik på spørsmål om de nye ekspertene har fått et vesentlig nytt bilde av Breivik gjennom sine undersøkelser.

Erklæringen deres endrer ikke oppfatningen av Breivik som like farlig i dag som før og under terrorhandlingene i 2011, mener påtalemyndigheten.

– Endrer ingenting

– Den nye erklæringen medfører ikke at påtalemyndigheten ser annerledes på spørsmålet om løslatelse. Det har ikke vært noen endring i Breivik som gjør at vi ser annerledes på gjentakelsesfaren nå, sier statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til NTB.

Forrige gang Breivik ba om løslatelse, i januar 2022, avfeide hun det hele som et PR-stunt og framholdt at han totalt manglet troverdighet.

Karlsdottir vil også denne gang be retten avvise Breiviks begjæring om prøveløslatelse. I tillegg til den rettspsykiatriske erklæringen og risikovurderingen, vil hun føre underdirektør Marit Rossehaug ved Ringerike fengsel som vitne.

Breivik skal forklare seg for retten i tre timer første rettsdag. Totalt har domstolen satt av tre dager til saken.

---

Fakta om terrorangrepene 22. juli 2011

Fredag 22. juli 2011 eksploderte en 950 kilo tung gjødselbombe i regjeringskvartalet i Oslo. Rundt to timer senere startet skytemassakren på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud.

Åtte personer ble drept i bombeeksplosjonen. Rundt 30 ble såret. Bomben gjorde omfattende skader på flere av regjeringsbygningene.

69 personer ble drept på ungdomspartiet AUFs sommerleir på Utøya. Rundt 60 ble såret.

Anders Behring Breivik, da 32 år gammel, ble pågrepet på Utøya samme kveld. Han er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for terrorhandlingene.

---