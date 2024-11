Mange unge synes kjøp av piratkopier er greit

Omkring 1 av 3 (31 %) synes det er greit å kjøpe piratkopierte varer på grunn av lav pris, viser en rapport av Ipsos, som ble gjort på oppdrag av Patenstyret, Tolletaten og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Spesielt yngre, som kan ha svakere økonomi enn eldre, er åpne for å kjøpe kopier, viser undersøkelsen.

Høy pris som begrunnelse

Nær halvparten av personer under 30 år (48,7 prosent) oppgir at det er greit å kjøpe en kopi når den prisen på den ekte varen er for høy.

For personer i alderen 45 og over oppgir åtte av ti at det ikke er greit å kjøpe falske varer, uavhengig av begrunnelse for kjøpet.

– Undersøkelsen avdekker at privatøkonomi er en avgjørende driver for kjøp av falske varer, sier prosjektleder i Velgekte, Trine Hvammen Nicholson, om forskjellen i holdning mellom de to aldersgruppene.

Folk flest velger likevel ikke å kjøpe falske varer, ifølge rapporten som viser at 78 prosent ikke har kjøpt en kopivare det siste året.

Risiko

Uansett er kopikjøp problematisk og risikofylt, advarer rådgiver Mari Ramberg i Tolletaten.

–Hvis du kjøper falske varer, er risikoen stor for at du mottar produkter som inneholder farlige kjemikalier, kan gi elektrisk støt eller forårsake brann. Tolletaten jobber for å hindre at slike varer kommer inn i landet, sier Ramberg.

Undersøkelsen hadde 1411 svar totalt med et utvalg fra 15 år og eldre. Den ble gjennomført i perioden 30. mai til 11. juni i år.