Kongsberg-selskap har inngått sin største rakettkontrakt noen gang

I en pressemelding tirsdag kveld opplyser Kongsberg Gruppen at rakettene av typen NSM, skal leveres over en femårsperiode.

Kontrakten har en verdi på 10 milliarder kroner, men inkluderer opsjoner som kan bringe totalverdien av kontrakten til cirka 12 milliarder kroner. Det er den største missilkontrakten i Kongsberg Defence & Aerospaces historie.

– Vi er glade for at USA har valgt oss som industripartner og ser fram til fortsatt samarbeid for å støtte amerikansk forsvarsevne og skape verdier i Norge og USA, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen Geir Håøy.

Eirik Lie, som er administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, forteller kontrakten er et eksempel på den store etterspørselen etter sjømålsmissiler i Nato og allierte nasjoner.