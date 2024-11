Frosta-legen nekter for å ha massert kjertler på pasient

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Trøndelag tingrett tirsdag sa kvinnen, som hadde Arne Bye som fastlege i 15 år, at hun har vært svært mye hos legen på grunn av plager i underlivet som hun slet med å finne ut av, skriver TV 2.

Ifølge kvinnen har Bye massert hennes klitoris en rekke ganger under undersøkelsene, slik tiltalen også beskriver.

Kvinnen sa i retten at hun følte seg sett av Bye da hun hadde timer hos ham.

– Samtidig så måtte jeg si at jeg fortsatt slet med dette, og da sa han alltid «Nei, jeg må vel ta en titt igjen, da». Han sa at det var kjertler som var betent, og at de måtte stimuleres, da kvinnen.

Deretter skal han ha massert klitoris i sirkler.

– Erindrer ting som ikke har skjedd

Bye har erkjent straffskyld for tre av de 87 voldtektene han er tiltalt for, men nekter for å ha gjort noe straffbart mot kvinnen.

– Dette med kjertler har aldri vært problematisert fra meg. Det har ikke på noe tidspunkt vært sagt fra meg at jeg skal massere noen kjertler eller lignende. Ikke på noe tidspunkt har jeg gjort eller sagt det, sa Bye da han fikk ordet etter kvinnens vitnemål.

Han nekter for å ha massert kvinnens klitoris.

– Hun erindrer ting som ikke har skjedd. For det har ikke skjedd, sa tiltalte, ifølge Adresseavisen.

– Kom ikke for halsen og havnet i gyn-stolen

Trønder-Avisa skriver at Bye sa i retten at kvinnens påstander nærmest er ordrett sitat fra det han har sett i andre avhør og har lest i mediene.

Han var også opptatt av å få fram bakgrunnen for undersøkelsene som ble gjort.

– Det er ikke slik at vedkommende kom for halsen og havnet i gyn-stolen. Undersøkelsen hadde en indikasjon, sa Bye.