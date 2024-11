18-åring dømt for skyting på Holmlia i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

22. april ble en ung mann i slutten av tenårene skutt ved Lia barnehage på Holmlia. Han ble lettere skadet og har i etterkant av hendelsen ikke ønsket å forklare seg for politiet.

En 18 år gammel mann fikk status som siktet. Han har forklart at han ikke mente å skyte den fornærmede, og at skuddet løsnet ved et uhell. Det var også en av politiets hypoteser.

Nå har den siktede fått en tilståelsesdom, skriver VG. Han er dømt til samfunnsstraff i 298 timer med en gjennomføringstid på 10 måneder, subsidiært fengsel i 10 måneder.

– Politiet trodde på min klient, og straffen ble slik han ønsket, sier 18-åringens forsvarer Øyvind Bratlien til VG.

Mannen ble dømt for til sammen tre overtredelser av straffeloven og ett brudd på våpenloven.

I en tilståelsessak blir straffesaken avgjort uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. I alle tilståelsesdommer skal siktede få strafferabatt for å ha tilstått.