Frosta-legen avviser seksuell motivasjon

– Så ønsker jeg å få presisert at det ikke var noen seksuell motivasjon for dette. Jeg har ikke hatt noen glede av det her, sa den tidligere kommunelegen i Frosta da aktoratet startet utspørringen i Trøndelag tingrett torsdag.

Den 55 år gamle legen har erkjent straffskyld for tre tilfeller av voldtekt og 35 tilfeller av å ha utnyttet stillingen som lege til å oppnå seksuell omgang. I alt omfatter tiltalen mot den tidligere kommunelegen overgrep eller misbruk av stillingen mot 94 kvinner.

Bye var fastlege og kommuneoverlege i Frosta kommune i 25 år fram til han ble avsatt. Under sin frie forklaring i retten har han framstått som offensiv og med tilsynelatende naturlige forklaringer på alt han gjort i møte med pasientene.

– Det er ikke noe krav eller vilkår om å ha seksuell motivasjon for å bli dømt for seksuelle overgrep eller krenkelser, opplyser statsadvokat Eli Reberg Nessimo til NTB.

Brukte sexleketøy

Nessimo presset Bye hardt på hvordan og hvorfor han gjennomførte gynekologiske undersøkelser med sine egenutviklede verktøy.

En gammel avlagt inhalator for astmamedisin i rustfritt stål som Bye brukte til livmorundersøkelser, viet hun mye tid til. Hun lurte også på hvordan han kom på ideen om å bruke et vanlig sexleketøy, en klitorisvibrator, til behandling av pasienter.

– Det var ikke noe tvil om at dette ikke var noe medisinsk utstyr. Den ble brukt i to tilfeller for å se om den var egnet til å endre noe som helst for å øke blodsirkulasjonen i underlivet, i skjedeåpningen, sa Bye.

– Teknisk idiot

Han innrømmet at eksperimentet ikke hadde hatt noen medisinsk effekt på pasienten, heller ikke da han til slutt hadde rettet sexleketøyet mot kvinnens klitoris.

– Jeg er litt teknisk idiot, og jeg ble vel litt fascinert av det der og ønsket å prøve det ut. Det var på ingen måte medisinsk begrunnet, det er jeg helt klar på, sa Bye stammende.

I retten har Bye vedgått at han gjort mange uortodokse valg når det gjelder behandling av de kvinnelige pasientene som kom til legekontoret. Han sa han hadde fått mangelfull opplæring i gynekologi mens han hadde vært i turnus. Senere, da han kom til kommunelegekontoret i Frosta, omtalte han det som «learning by doing» når han tok imot pasienter med underlivsproblemer.

Ville sikre seg mot klager

Den spesielle situasjonen, og to klagesaker, medførte at Bye ifølge egne ord ble engstelig for å gjøre feil i behandlingen av pasientene. Av den grunn brukte han lang tid, tok mange prøver og undersøkte pasientene grundig. Han hevdet at han ble redd for å gjøre feil og å få flere klager mot seg, så han begynte å filme konsultasjonene i smug.

Tanken om dokumentasjon i tilfelle noen skulle klage ble nærmest en besettelse, og stadig flere kameraer blir tatt i bruk. I alt 47.000 filmopptak på flere nummererte harddisker ble oppdaget hjemme hos Bye da politiet gjennomførte ransaking.

– De kan være et tveegget sverd – viser de at jeg har gjort noe galt, og jeg har jo erkjent noen saker, men likevel, sa legen.

Sakkyndige i retten

I to hele dager har Bye fått forklare seg om hvordan han har praktisert gynekologiske undersøkelser og behandlinger på fastlegekontoret. Tross sin manglende formelle kompetanse på området, mente kommunelegen å ha omfattende praktisk kunnskap om hvordan man best kunne gjennomføre ulike undersøkelser.

Fredag skal medisinsk sakkyndige innenfor flere områder legge fram sine vurderinger av Byes metoder og framgangsmåter i retten. Dette er hudlege Margareta Karin Johnsson, gynekolog Mette Haase Moen og spesialister i allmennmedisin Lars Erik Halvorsen Kari Løvendahl Mogstad.

Også de rettspsykiatrisk sakkyndige, psykiater Andreas Eirik Hamnes og psykologspesialist Kåre Nonstad, skal fredag legge fram sin rapport om den tiltalte.