Støre tror ikke Trump vil strupe Ukraina-støtten

Jonas Gahr Støre (Ap) fikk spørsmål i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen om hva som kan skje dersom USA under Trump struper støtten til Ukraina.

– For det første så tror jeg ikke det kommer til å skje. Jeg tror det han vil oppdage, om han ikke allerede ser det, er at dette er kompliserte sammenhenger som det ikke finnes enkle løsninger til, sa Støre.

Trump har lovet å ende krigen i Ukraina, men mange har vært bekymret for at han vil godta en urettferdig seier til Russland. Den republikanske kandidaten sa senest søndag at om han vinner vil dette få konsekvenser for Europas tilnærming til krigen i Ukraina.

Støre sa videre i intervjuet at han tror at republikanerne kommer til å se at krigføringen Russland fører har betydning for USAs sikkerhet også.

– Så skal vi huske på at det er noen andre som styrer fram til 20. januar. Det er Biden-administrasjonen. De neste to månedene kommer til å være viktige, og da må vi være aktivt til stede, sa Støre.

