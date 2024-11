Nær fire av fem naturplaner mangler: – Det er foruroligende

– De nasjonale handlingsplanene er selve bærebjelken i naturavtalen, og det er klart det er foruroligende at ikke flere har levert. Vi trenger at alle land bidrar hvis vi skal nå målene i naturavtalen, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap) til Dagsavisen.

Har ikke konkludert

Norge er blant fåtallet av land som har levert sin handlingsplan. Det skjedde under det nylige naturtoppmøtet i Cali i Colombia.

I denne handlingsplanen har regjeringen satt seg mål om å bevare 30 prosent av det norske landarealet innen 2030. Det er i tråd med naturavtalens mål om hvor stor andel av naturen som må bevares globalt.

196 land har sluttet seg til naturavtalen, som det ble enighet om i Montreal i desember i 2022. USA er det eneste landet i FN som ikke er med, ifølge FN-sambandet.

Et annet mål i naturavtalen, er å bevare også 30 prosent av verdens hav, innsjøer og elver, innen 2030.

Når det gjelder de norske havområdene, har regjeringen ennå ikke konkludert. Det «gjenstår arbeid før vi kan foreslå et mål, og regjeringen vil komme tilbake til dette senere», heter det i «Norsk handlingsplan for naturmangfold», som ble framlagt 27. september.

En rekke land kom tomhendte til naturtoppmøtet i Cali i Colombia, selv om de alle skulle ha presentert sine planer for hvordan egne mål for naturavtalen skal innfris. (Camilo Rodriguez/Reuters)

– Ingen troverdighet

Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire reagerer sterkt på dette.

– Norges plan for å implementere naturavtalen er ikke god nok. Regjeringen har ingen troverdighet som forkjemper for global natur, så lenge de insisterer på å rasere havbunnen, sier Elise Åsnes, leder i Spire, til Dagsavisen.

Hun sikter med det til at regjeringen har foreslått å åpne for mineralutvinning på havbunnen.

Klima- og miljøminister Tore O. Sandvik, på sin side, er godt fornøyd med handlingsplanen. Han har tidligere omtalt den som «helhetlig og god» til Dagsavisen. Han mener også at den «svarer på både nasjonale behov og gir gode bidrag til det globale naturarbeidet.»

I tillegg til Norge har så langt 118 andre land satt seg nasjonale mål for naturavtalen, men det er altså bare 44 av disse landene som har kommet så langt at de i tillegg har levert handlingsplaner for hvordan de skal nå målene sine.

– EU-land har ikke levert

– Det betyr at nærmere 80 land ikke har levert nasjonale mål, konstaterer Sandvik.

– Vi vet imidlertid at mange er i gang med å utarbeide nasjonale handlingsplaner med tilhørende nasjonale mål, fortsetter han.

– Er det noen viktige land som ikke har levert sine mål?

– Mange EU-land har ikke levert, blant annet Sverige. Storbritannia har heller ikke levert. Av viktige land i sør mangler Brasil, svarer Sandvik.

– Hvorfor har så mange land ikke levert sine mål?

– Det er ulike årsaker. Noen har rett og slett havnet i tidsnød ettersom det er omfattende konsultasjoner som skal gjøres nasjonalt. Dette gjelder særlig i vestlige land. Andre – og dette er gjennomgående i utviklingsland, har utfordringer med organisering og finansiering, svarer Sandvik.

– Norges plan for å implementere naturavtalen er ikke god nok, sier Elise Åsnes, leder i Spire. (Foto: Spire)

Armenia i 2026

– Er målsettingen til de landene som har levert sine mål, gode nok til å oppfylle naturavtalen?

– Dette er det vanskelig å si noe konkret om uten at det gjøres analyser av det som er levert. Naturavtalen oppfylles ved at alle land utarbeider nasjonale mål og politikk som støtter opp under målene. Vi vil vite mer før naturtoppmøtet i Jerevan i Armenia i 2026, svarer Sandvik.

– Hvilke land har de beste planene for hvordan de skal oppfylle målene i naturavtalen?

– Dette er en subjektiv vurdering og kommer an på øynene som ser. Vi er ikke kjent med at noen har gjort en rangering av hvilke planer som ser best ut. Det viktigste er uansett at tiltakene som planene beskriver, gjennomføres.

– Hemme arbeidet

– Under naturtoppmøtet i Cali i Colombia ble det ikke enighet om hvordan landene skal rapportere på hva de gjør for å følge opp naturavtalen i praksis. Hvordan vil det påvirke arbeidet med å oppfylle naturavtalen?

– Det som det ikke ble tid til å beslutte, var reglene for hvordan de globale kollektive gjennomgangene skal gjøres. Disse er sentrale for å kunne si noe om verden sammenlagt ligger an for å nå målene i naturavtalen. Blant annet vil vi ikke ha en global vitenskapelig rapport tilgjengelig. Dette vil hemme arbeidet med å oppfylle naturavtalen, svarer Sandvik.

– Vil det også hemme arbeidet med å oppfylle naturavtalen her i Norge?

– Norge har levert vårt nasjonale mål, og vi har levert en plan for hvordan vi vil gjennomføre målene for å ta vare på og restaurere natur i Norge. Arbeidet i Norge vil ikke påvirkes av at vi ikke fikk ferdigstilt systemet med globale kollektive gjennomganger, svarer Sandvik.

