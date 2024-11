Veidekke skal bygge nye T-banestasjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Bygging av de nye T-banestasjonene er viktige skritt på veien mot et nytt T-banetilbud som både innbyggere og tilreisende i Oslo og Akershus vil få stor nytte av, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen, i en pressemelding.

Veidekke leverte det beste tilbudet med tanke på pris, miljø og kvalitet, og stakk dermed av med oppdraget. Det er en utførelsesentreprise verdt i underkant av 1,8 milliarder kroner.

Oppdraget med å bygge de to underjordiske stasjonene innebærer omfattende betong- og plattformarbeid. I tillegg får Veidekke ansvar for oppføring av atkomstbygg og tekniske installasjoner som rulletrapper, heiser og tekniske rom.

Planlagt oppstart for byggearbeidet er i februar 2025. Stasjonene på Lysaker og Vækerø skal etter planen stå ferdige i løpet av sommeren 2028.

– Vi takker Fornebubanen for tilliten og gleder oss til at vi sammen skal gjennomføre nok et stort og viktig samfunnsoppdrag, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

