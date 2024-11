NHO om kommunene: Mer penger er ikke alltid svaret

– Igjen velger regjeringen minste motstands vei og bevilger mer penger. Men mer penger er feil svar på utfordringene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Han mener problemene som landets kommuner nå står i, må løses gjennom omfordeling mellom kommunene for å ikke å påvirke Norges økonomi. Dørum skriver at de økte bevilgningene til kommunene vil øke budsjettimpulsen for fastlands-BNP fra 0,7 til 0,8 prosent.

– Isolert sett betyr det høy rente lengre enn tidligere anslått, sier Dørum.

Han peker på en rekke forhold, som at kommunene de siste årene har hatt mer penger å rutte med enn planlagt som ikke ble inndratt. Da blir det feil å komme støttende til når det går litt dårligere enn ventet, mener han.

Dørum kritiserer også regjeringen for den lovede ekstrabevilgningen til kommunene og fylkene for 2025. Han viser til at det bare er fire uker siden regjeringen la fram statsbudsjettet for neste år, og at opplegget for finansiering i kommunene da ble anslått til å være tilfredsstillende.

