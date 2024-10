Telenor tjente 9,2 milliarder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det justerte driftsresultatet endte på 9,21 milliarder kroner i løpet av kvartalet, mot 9,25 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det er høyere enn anslagene fra analytikerne, som spådde 9,05 milliarder kroner for tredje kvartal i år, ifølge E24.

– Vi fortsetter å trygge kundene våre samtidig som vi tilfører verdi i kundenes digitale liv. I tillegg skaper vi også verdier både for eierne våre og samfunnet. Dette gleder meg like mye nå som det har gjort gjennom over 20 år i Telenor, sier avtroppende konsernsjef Sigve Brekke i en børsmelding.

Telenor Norden økte tjenesteinntektene med 3,2 prosent, mens driftsresultatet endte på 4,6 prosent.

– Totalt sett har vi fått nær 60.000 nye mobilkunder i Norden i kvartalet, og det bidrar også positivt til inntektene våre, sier Brekke.

Telenor stanset hele 510 millioner forsøk på digital kriminalitet i Norge i løpet av tredje kvartal. Angrepene kommer som oftest via kjente svindelsider, nyopprettede nettsider eller gjennom forsøk på såkalt phishing, ifølge Telenor.

– Vi går nå inn i en høysesong for denne typen svindel, i forbindelse med Black Week og julehandelen, og forventer å se en økning i svindelforsøk knyttet til blant annet netthandel og falske hentemeldinger, sier Brekke.