Oslos kollektivselskap med nytt «dør-til-dør»-tilbud

Kollektivselskapet har satt av 20 millioner kroner til tilbudet, som er tilgjengelig for et avgrenset området i Oslo, melder NRK.

Ruter avviser at det er en taxitjeneste, men sier det er en samkjøringstjeneste.

– Du må gå til en holdeplass og deler kjøretøyet med andre som skal samme vei. Taxi er en tjeneste for én person i én bil, som skal ta deg akkurat dit du skal, sier Johan Gjærum, direktør for marked og forretningsutvikling.

Han legger til at kundene har etterlyst mer fleksible løsninger enn dagens.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea, ønsker tilbudet velkommen og sier at hun håper «Hent» kan redusere behovet for privatbil. Byrådets mål i Oslo er at flere reiser kollektivt, går eller sykler.

Området som omfattes av tilbudet er øst for Akerselva, fra Nydalen til Rødtvet, og Kjelsås til Etterstad. Reisen må både starte og slutte innenfor dette området.

