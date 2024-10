Siktet for dødelig vold i Romsdal skal holdes i varetekt på institusjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det avgjorde Møre og Romsdal tingrett torsdag i en kjennelse der siktede blir ilagt såkalt fengslingssurrogat i form av plassering i institusjon i fire uker.

«Han kan holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og bistand fra offentlig myndighet», heter det i kjennelsen.

– Mannen som er siktet for dødelig vold mot en kvinne i Vestnes, er avdødes sønn. Det skadede barnet er lillebroren til den siktede, har forsvarer Roy Peder Kulblik tidligere bekreftet overfor NTB.

Nekter straffskyld

Kulblik sier at siktede nekter straffskyld.

Politiet ble varslet om saken ved 10-tiden tirsdag formiddag. En kvinne i slutten av 40-årene ble funnet død i en bolig i Vestnes i Romsdal. I boligen ble det også funnet en alvorlig skadet gutt under ti år.

Den siktede mannen ble pågrepet i nærheten kort tid etter.

Skoleansatte fant kvinnen

Det var ansatte på skolen som fant den døde kvinnen og den skadede gutten, etter at de dro hjem til familien da gutten ikke dukket opp på skolen, skriver VG.

Den siktede mannen bor fra før i en døgnbemannet omsorgsbolig.

«Det foreligger ny primærpsykiatrisk erklæring av 24. oktober 2024. Det foreligger fra før rettspsykiatrisk erklæring fra 2023. Retten vurderer ut fra fremkomne opplysninger … at det er sannsynlig at sak om tvungent psykisk helsevern, jf. straffeloven § 62, vil bli reist. Dette er ikke til hinder for fengsling.», skriver retten i kjennelsen.

Undersøker besøket

Forsvareren vil vite hvilke vurderinger som ble gjort i forkant av voldshendelsen.

– Det blir sentralt for meg å få klarhet i om han var på besøk hos mor uten tilsyn, sier Kulblik til Romsdals Budstikke.

– Man kan spørre seg om en person som skal ha døgnkontinuerlig tilsyn, eventuelt skal ha fått reise på besøk til mor uten slikt tilsyn.

