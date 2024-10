Politiet med opplysninger om mulig drapsvåpen i Grane

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av hensyn til at det er en pågående etterforskning og at gjenstår en rekke etterforskningsskritt er det begrenset hvor mye politiet kan fortelle.

– Det vi kan si er at avdøde har skader som kan være forenlig med bruk av motorsag og at det er gjort beslag av en motorsag på åstedet. Vi avventer imidlertid obduksjonsrapporten før vi kan si noe ytterligere om hva som er dødsårsaken, skriver politiet.

Det var tirsdag kveld som en mann ble funnet død i Grane kommune i Nordland. En kvinne ble også funnet med skader som ikke ble betegnet som livstruende. Den siktede ble pågrepet ved åstedet kort tid etter at politiet kom til stedet.

Politiet jobber torsdag med flere avhør av personer med tilknytninger til de involverte partene.

Siktede har samtykket i at spørsmålet om varetekt avgjøres som kontorforretning, og det vil ikke bli avholdt et fysisk fengslingsmøte. Politiet har bedt om at siktede varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Når det gjelder de involverte i saken vil ikke politiet, av hensyn til personvernet, gå nærmere inn på hvem de er, ut over at det dreier seg om to menn og en kvinne som alle er i 30-årene. Det skal ikke være noen familiær relasjon mellom dem, skriver politiet.