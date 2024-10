Sp-veteran: Skolebråket kan få konsekvenser for regjeringssamarbeidet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvis Ap sentralt ikke står opp mot denne politiske linjen, så bryter Ap med alliansen; fellesskap og trygghet for hele landet. Dette vil måtte få konsekvenser for regjeringssamarbeid. Slik grunnleggende uenighet kan vi ikke ha i regjeringer hvor Sp er partner, sier Per Olaf Lundteigen til VG.

Han går sammen med ordfører Mariann Skotte (Sp) i Lesja, ordfører Ola Tore Dokken (Sp) i Nordre Land, gruppeleder Magnus Bø (Sp) i Lom og fungerende ordfører Kristen Dagsgard (Sp) i Skjåk, og stiller spørsmål ved framtiden til regjeringen om skolebråket fortsetter.

– Hvis dette er den type distriktspolitikk Ap vil ha, så er det helt klart. Da kan vi ikke samarbeide, sier Dagsgard.

Bakgrunnen for Lundteigens utspill er at Innlandet Arbeiderparti inngår i flertallet som står bak forslaget som har satt fyr på storfylket: Å legge ned to videregående skoler, og fire skolesteder.

