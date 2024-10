Mann skal ha truet nabo med samuraisverd i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Midt på en søndag i juli i fjor oppsøkte en nabo en bolig i Oslo for å be mannen som bodde der om å skru ned musikken. Som svar skal mannen ha stått på terrassen og viftet med et samuraisverd og spurt om naboen vil ha bråk, ifølge tiltalen mot mannen i 50-årene.

Han er også tiltalt for å ha ulovlig oppbevart en rekke farlige våpen.

Under en ransakelse av mannens bolig, kom de nemlig over mer enn bare et samuraisverd.

Ifølge tiltalen lå det en rekke våpen strødd rundt omkring hjemme hos mannen.

Samuraisverd, også kjent som katana, er et svakt krummet enegget sverd tradisjonelt brukt av japanske samuraier. I dag dukker de fortsatt opp i populærkultur, som her fra TV-serien Shogun. (Katie Yu/FX)

Macheter og balltre med piggtråd

Politiet fant blant annet en halvladd pistol liggende på senga, en revolver på spisebordet, en rifle bak døra på et soverom og en hagle bak døra på et annet soverom. Flere av våpnene hadde han dessuten ikke tillatelse til å eie.

Det ble også funnet rundt 500 skarp ammunisjon til de ulike skytevåpnene, blant annet i et klesskap på soverommet og et vitrineskap i stua.

Det stoppet ikke der.

Politiet beslagla også en rekke andre gjenstander som de anså som voldsprodukter.

Dette inkluderer minst seks macheter, ytterligere seks sverd, en sabel, et par kniver, en øks og et balltre med piggtråd og kjetting.

– Samlet på våpen

Forsvarer Bendik Falch-Koslung forteller at mannen nekter straffskyld for katana-truslene mot naboen.

Bendik Falch-Koslung forsvarer mannen i 50-årene. (Jan Kåre Ness/NTB)

Klienten hans erkjenner derimot å ha vært i besittelse av alle de beslaglagte våpnene som politiet fant i boligen.

– Han har vært en samler som har samlet på disse våpnene. Spørsmålet er om dette rammes av de ulike bestemmelsene som tiltalen gjelder, sier advokaten til Dagsavisen.

Ett av tiltalepunktene gjelder brudd på våpenloven og våpenforskriften paragraf 3-6. Forskriften gjelder besittelse av særlig farlige gjenstander som savner et lovlig bruksområde og som fremstår som et voldsprodukt, inkludert kniver med en bladlengde på minst 25 centimeter. Macheter er blant gjenstandene som faller inn under denne kategorien.

